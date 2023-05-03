Полицейский пытался задушить школьницу в Новосибирске – дело передали в суд

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Согласно информации, вечером 26 марта 22-летний бывший сотрудник ППС в пьяном состоянии напал на девушку без видимой причины и начал её душить на улице Гоголя. Юная сибирячка смогла вырваться и рассказать всё своим родителям.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Контроль над делом взял председатель СК России Александр Бастрыкин.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением перенесено в Центральный районный суд для дальнейшего рассмотрения.