atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Изображение материала

Полицейский пытался задушить школьницу в Новосибирске – дело передали в суд

3 мая 2023, 03:59
Фото: 1MI
Полицейского будут судить за нападение на девочку в Новосибирске

В Новосибирске начнут судить напавшего на 16-летнюю школьницу полицейского

Следователи СУ СК РФ по Новосибирску сообщили о передаче в суд дела о нападении полицейского на 16-летнюю школьницу. Он пытался задушить девочку.

Согласно информации, вечером 26 марта 22-летний бывший сотрудник ППС в пьяном состоянии напал на девушку без видимой причины и начал её душить на улице Гоголя. Юная сибирячка смогла вырваться и рассказать всё своим родителям.

Полицейский напал на 16-летнюю девушку в Новосибирске и начал ее душить
Узнать подробнее

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Контроль над делом взял председатель СК России Александр Бастрыкин.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением перенесено в Центральный районный суд для дальнейшего рассмотрения.

#Алина Шефер#Дети#Полицейский#Нападение#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирске экс-разведчик США Риттер заявил, что боится судьбы военкора Татарского
Вчера, 07:18
Новый торговый центр «Грани» обещают открыть в Новосибирске в июне
1 мая 16:17
В Новосибирской области санатории оказались самыми дорогими в Сибири
Сегодня, 02:47
Класс гимназии №10, устроивший забастовку, перевели на дистант
Сегодня, 03:09
Космонавтке Анне Кикиной хотят присвоить звание «Почетного жителя Новосибирска»
Сегодня, 01:58
Член Новосибирского союза отцов Павел Поляков погиб на СВО
Вчера, 13:26