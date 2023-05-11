Новосибирец получил семь лет за новогоднюю поножовщину

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
«Мужчины долгое время выпивали на улице. Потом между ними возник спор и один из них решил разрешить его при помощи ножа», - рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел вечером 1 января 2021 года. Вспылив, новосибирец нанес собутыльнику удар ножом в грудную клетку. Потом он свалил мужчину на землю и начал бить его в голову, по рукам и ногам. Однако добить жертву ему помешали случайные прохожие, которые вызвали медиков.
Во время следствия и на суде мужчина отрицал свою вину. Однако это не помешало суду назначить ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и заставить уплатить 980 тысяч рублей в качестве морального ущерба.