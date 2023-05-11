atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Изображение материала

Новосибирец получил семь лет за новогоднюю поножовщину

11 мая 2023, 12:04
Фото: 1MI
Мужчина получил срок за драку в Новый Год

Новосибирец получил семь лет за новогоднюю поножовщину

Жителю Новосибирска вынесли приговор за попытку убийства собутыльника. Мужчина получил семь лет лишения свободы. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
«Мужчины долгое время выпивали на улице. Потом между ними возник спор и один из них решил разрешить его при помощи ножа», - рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 1 января 2021 года. Вспылив, новосибирец нанес собутыльнику удар ножом в грудную клетку. Потом он свалил мужчину на землю и начал бить его в голову, по рукам и ногам. Однако добить жертву ему помешали случайные прохожие, которые вызвали медиков.

Во время следствия и на суде мужчина отрицал свою вину. Однако это не помешало суду назначить ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и заставить уплатить 980 тысяч рублей в качестве морального ущерба.

Искитимец зарезал обидчика в День Победы
Узнать подробнее
#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Следственный комитет#Следком#Покушение на убийство#Драка#Нож#Суд
Подпишитесь
Чем грозит неявка на военные сборы, объяснили новосибирские юристы
Сегодня, 06:14
График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
Вчера, 07:38
Даже год не простояла: в Новосибирске с набережной убрали карусель за 5 млн рублей
Сегодня, 03:14
Директор сменился в гимназии № 10 в Новосибирске после забастовки третьеклассников
Сегодня, 08:21
Бизнесмена Петра Алексеева, погибшего на СВО, похоронили в Новосибирской области
Сегодня, 04:47
Каким будет лето в Новосибирске в 2023: синоптики назвали самый жаркий месяц
Вчера, 05:28