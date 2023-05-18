Posted Вчера, 22:56
Published Вчера, 22:56
Modified Вчера, 22:56
Updated Вчера, 22:56
На данный момент без горячей воды находятся свыше 500 домов в Калининском районе. Речь о тех зданиях, в которые проведена система водоснабжения от ТЭЦ-4.
Сегодня, 18 мая, горячую воду отключат в зоне ТЭЦ-5 в Октябрьском и Первомайском районах. Запастись кипятильниками и кастрюлями стоит жителям Лазурной, Высоцкого, Волочаевской, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Выборной, Вилюйской, Рябиновой, Кленовой, Ключ-Камышенском плато. В Первомайском — на улицах 2-й Марата, Заречной, Красный Факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайской, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурной, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе. Включат водоснабжение только 25 мая в эти дома.
Кипяток не польется из кранов на следующий день, 19 мая, в многоэтажках и других зданиях Кировского района. Отключат всю зону ТЭЦ-3 до 31 мая.
В последние дни месяца, 30 и 31, без горячей воды оставят объекты, входящие в ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 микрорайоны №5,6 6 и ТЭЦ-5 Зона ПНС-10, Фрунзе 5РТС.