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Отключения горячей воды 18 мая в Новосибирске: тысячи домов и десятки улиц

17 мая 2023, 22:56
Фото: 1MI
Где отключат горячую воду 18 мая в Новосибирске
Глобальные отключения горячей воды начнутся с утра 18 мая в тысячах домах Новосибирска. Специалисты будут давлением проверять на прочность теплосети в нескольких районах города по графику СГК - смотрите все адреса испытаний в материале Atas.info.

На данный момент без горячей воды находятся свыше 500 домов в Калининском районе. Речь о тех зданиях, в которые проведена система водоснабжения от ТЭЦ-4.

 

График испытаний теплосетей и труб кипятком в Новосибирске – адреса назвала СГК
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Сегодня, 18 мая, горячую воду отключат в зоне ТЭЦ-5 в Октябрьском и Первомайском районах. Запастись кипятильниками и кастрюлями стоит жителям Лазурной, Высоцкого, Волочаевской, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Выборной, Вилюйской, Рябиновой, Кленовой, Ключ-Камышенском плато. В Первомайском — на улицах 2-й Марата, Заречной, Красный Факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайской, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурной, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе. Включат водоснабжение только 25 мая в эти дома.

Кипяток не польется из кранов на следующий день, 19 мая, в многоэтажках и других зданиях Кировского района. Отключат всю зону ТЭЦ-3 до 31 мая.

 

Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта
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В последние дни месяца, 30 и 31, без горячей воды оставят объекты, входящие в ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 микрорайоны №5,6 6 и ТЭЦ-5 Зона ПНС-10, Фрунзе 5РТС.

#Алина Шефер#Отключение#Отключение горячей воды 2023: график в Новосибирске#Горячая вода#Новосибирск#Новосибирская область#Город
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