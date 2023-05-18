Сегодня, 18 мая, горячую воду отключат в зоне ТЭЦ-5 в Октябрьском и Первомайском районах. Запастись кипятильниками и кастрюлями стоит жителям Лазурной, Высоцкого, Волочаевской, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Выборной, Вилюйской, Рябиновой, Кленовой, Ключ-Камышенском плато. В Первомайском — на улицах 2-й Марата, Заречной, Красный Факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайской, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурной, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе. Включат водоснабжение только 25 мая в эти дома.