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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

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Провериться на гонорею, а заодно показать свои родинки приглашают новосибирцев

1 июня 2023, 10:43
Фото: Telegram-канал министерства здравоохранения Новосибирской области
Обследования проводятся с сохранением врачебной тайны

Венерологи ждут жителей Новосибирска: где можно провериться

Новосибирцам предлагают пройти тестирование на наличие половых инфекций. Об этом сообщил региональный Минздрав.
«Обследования проводятся с соблюдением врачебной тайны по ОМС. Пройдите тестирование и узнайте всё о своем здоровье!», - указано в соответствующем посте в Telegram-канале министерства здравоохранения.

Новосибирцы могут проверить подозрительные родинки, а также сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем. Процедуры будут проходить в тест-мобиле Областного кожвендиспансера.

Акция пройдет 6 июня возле поликлиники №17 по улице Бронной в рамках дня здоровья для жителей Кировского района. Также проверить здоровье смогут жители Краснообска 14 июня возле фитоцентра «Ромашка».

Новосибирцам предложили «Сердечную субботу»
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#Здоровье#Новосибирск#Александр Ляхов#Здравоохранение#Минздрав#Акция
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