Провериться на гонорею, а заодно показать свои родинки приглашают новосибирцев

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
«Обследования проводятся с соблюдением врачебной тайны по ОМС. Пройдите тестирование и узнайте всё о своем здоровье!», - указано в соответствующем посте в Telegram-канале министерства здравоохранения.
Новосибирцы могут проверить подозрительные родинки, а также сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем. Процедуры будут проходить в тест-мобиле Областного кожвендиспансера.
Акция пройдет 6 июня возле поликлиники №17 по улице Бронной в рамках дня здоровья для жителей Кировского района. Также проверить здоровье смогут жители Краснообска 14 июня возле фитоцентра «Ромашка».