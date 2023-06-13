98-летнего деда избили в пансионате Новосибирска — шокирующие подробности

СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку по факту возможного преступления — оказание услуг в нарушение требований безопасности. Во время следствия установят все обстоятельства, указанные в материалах СМИ. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.