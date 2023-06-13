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98-летнего деда избили в пансионате Новосибирска — шокирующие подробности

13 июня 2023, 05:11
Фото: 1MI
Дедушку избивали в пансионате

В новосибирском пансионате избили 98-летнего пенсионера

Дедушку 1925 года рождения избили в пансионате Новосибирска: СК организовал проверку. Источники СМИ заявляют о том, что мужчина получил повреждения от работников, однако это установят следователи.

В отношении пансионата, расположенного в Октябрьском районе Новосибирска, была организована проверка о причинении телесных повреждений 98-летнему пенсионеру, который там живет.

Об избиениях пожилого мужчины стало известно в СМИ. При этом анонимный источник утверждает, что работники данного пансионата причастны к произошедшему инциденту.

СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку по факту возможного преступления — оказание услуг в нарушение требований безопасности. Во время следствия установят все обстоятельства, указанные в материалах СМИ. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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