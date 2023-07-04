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Убийцы спрятали труп подо льдом в реке Тула в Новосибирске, но все равно попались

4 июля 2023, 05:46
Фото: 1MI
Труп погрузили под лед
Собутыльники собрались на застолье в Новосибирске, но внезапно поругались: одного новосибирца до смерти заколотили и спрятали его тело под лед в реке Тула, подробности сообщают в СУ СК по НСО.

Следственный отдел по Кировскому району города Новосибирска завершил расследование уголовного дела в отношении двух мужчин (35 и 38 лет), которых обвиняют в совершении убийства.

По данным следствия, в январе 2023 года они находились в одном доме и пили алкоголь вместе с потерпевшим. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Оба обвиняемых нанесли множество ударов потерпевшему в разные части тела. Чтобы замести следы, они вывезли тело и утопили его под льдом в реке Тула.

Однако обвиняемые были задержаны. Собрано достаточно доказательств, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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#Эмилия Губарева#18+#Новосибирск#Общество#Город#Криминал#Суд#Убийство
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