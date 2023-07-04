Убийцы спрятали труп подо льдом в реке Тула в Новосибирске, но все равно попались

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:49
Следственный отдел по Кировскому району города Новосибирска завершил расследование уголовного дела в отношении двух мужчин (35 и 38 лет), которых обвиняют в совершении убийства.
По данным следствия, в январе 2023 года они находились в одном доме и пили алкоголь вместе с потерпевшим. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Оба обвиняемых нанесли множество ударов потерпевшему в разные части тела. Чтобы замести следы, они вывезли тело и утопили его под льдом в реке Тула.
Однако обвиняемые были задержаны. Собрано достаточно доказательств, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.