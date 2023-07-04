Убийцы спрятали труп подо льдом в реке Тула в Новосибирске, но все равно попались

По данным следствия, в январе 2023 года они находились в одном доме и пили алкоголь вместе с потерпевшим. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Оба обвиняемых нанесли множество ударов потерпевшему в разные части тела. Чтобы замести следы, они вывезли тело и утопили его под льдом в реке Тула.