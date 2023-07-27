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Мемориал открыли в Новосибирске погибшим на СВО бойцам ЧВК «Вагнер»

27 июля 2023, 01:18
Фото: atas.info
Памятник установили, вероятно, возле кладбища
В Новосибирске на Гусинобродском кладбище был открыт мемориал погибшим бойцам ЧВК «Вагнер», которые участвовали в спецоперации на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал военной компании GREY ZONE.

В Новосибирске установлен памятник бойцам Частной военной компании «Вагнер», которые погибли во время специальной операции на территории Украины.

Мемориал был открыт 26 июля, но точное местоположение не указывается. Однако, судя по фотографиям, его установили на Гусинобродском кладбище.

На черной гробовой плите написано: «Здесь захоронены бойцы ЧВК „Вагнер“, погибшие за Родину».

Слева от памятника стоит венок в цветах российского триколора и флагшток с флагом России. Справа расположены венок в цветах эмблемы компании и флагшток с знаменем «оркестра». К подножию монумента уже принесли первые цветы в память о погибших военнослужащих.

Ранее сторонники бойцов «Вагнера» организовали автопробег по городу Новосибирску, а затем отправились на кладбище, чтобы почтить память погибших бойцов.

Фото: Telegram-канал военной компании GREY ZONE
Автопробег с флагами ЧВК «Вагнер» прошел в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#ЧВК "Вагнер"#Мемориал#Памятник#Спецоперация#18+
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