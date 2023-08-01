Под Новосибирском девушка упала с 5 этажа дома и осталась в сознании

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Все произошло утром 1 августа. Жительница одной из многоэтажек сидела на окне, потом выпала из него и приземлилась на землю.
«Она была жива и все осознавала. Очень громко кричала от боли, ведь были переломы. Семья говорит она отбила внутренние органы», — рассказала свидетельница инцидента Atas.info Ирина К.
На место экстренно вызвали скорую. Медики оказали девушке первую помощь, погрузили на носилки и увезли в больницу.
В ГУ МВД Новосибирской области сообщили, что уже проводят проверку случившегося инцидента. Выехали на место.