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Под Новосибирском девушка упала с 5 этажа дома и осталась в сознании

1 августа 2023, 09:10
Фото: atas.info
Девушка выпала с 5 этажа и выжила
Девушка выпала из окна 5 этажа дома и выжила в селе Криводановка Новосибирской области. Об этом ЧП рассказали очевидцы.

Все произошло утром 1 августа. Жительница одной из многоэтажек сидела на окне, потом выпала из него и приземлилась на землю.

«Она была жива и все осознавала. Очень громко кричала от боли, ведь были переломы. Семья говорит она отбила внутренние органы», — рассказала свидетельница инцидента Atas.info Ирина К.

На место экстренно вызвали скорую. Медики оказали девушке первую помощь, погрузили на носилки и увезли в больницу.

В ГУ МВД Новосибирской области сообщили, что уже проводят проверку случившегося инцидента. Выехали на место.

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