Мужчина утонул в акватории реки Обь в Новосибирске — его тело достали спасатели

Posted Сегодня, 02:08
Published Сегодня, 02:08
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Updated Сегодня, 02:10
В ночь с 7 на 8 августа в Железнодорожном районе города в воде нашли тело человека. Произошло все в акватории реки Обь.
Мужчина утонул в воде. Его тело достали и вытащили на берег. Затем передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Напомним, ранее мы писали, что Новосибирская область лидирует по числу утоплений людей в реках. На 7 августа погибших оказалось в 3 раза больше, чем в прошлом году в аналогичный период. Всего утонули 11 человек в 2023 году, а в 2022-м — 5 сибиряков.