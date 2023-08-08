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Мужчина утонул в акватории реки Обь в Новосибирске — его тело достали спасатели

8 августа 2023, 02:08
Фото: 1MI
Сибиряк утонул

В Новосибирске в акватории реки Обь утонул мужчина

В Новосибирске мужчина утонул в реке Обь. Подробности инцидента рассказали в ВК-группе спасателей МАСС.

В ночь с 7 на 8 августа в Железнодорожном районе города в воде нашли тело человека. Произошло все в акватории реки Обь.

Мужчина утонул в воде. Его тело достали и вытащили на берег. Затем передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее мы писали, что Новосибирская область лидирует по числу утоплений людей в реках. На 7 августа погибших оказалось в 3 раза больше, чем в прошлом году в аналогичный период. Всего утонули 11 человек в 2023 году, а в 2022-м — 5 сибиряков.

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