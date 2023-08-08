Мужчина утонул в акватории реки Обь в Новосибирске — его тело достали спасатели

Напомним, ранее мы писали, что Новосибирская область лидирует по числу утоплений людей в реках. На 7 августа погибших оказалось в 3 раза больше, чем в прошлом году в аналогичный период. Всего утонули 11 человек в 2023 году, а в 2022-м — 5 сибиряков.