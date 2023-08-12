Искитим остался без салюта на День города 2023: программа праздника 12 августа

Posted Вчера, 23:55
Published Вчера, 23:55
Modified Вчера, 23:55
Updated Вчера, 23:55
Поскольку День города Искитима совпадает с Днем физкультурника, то праздничные мероприятия начнутся на стадионе спортивного комплекса «Заря». С утра на площадке пройдут награждения лучших спортсменов и показательные выступления по карате. В 10.00 все желающие смогут принять участие в зарядке с чемпионами России по тяжелой атлетике и регболу Артемом Кисляковым и Денисом Филиным.
Также на спортивной площадке пройдут блиц-турниры по настольному теннису, мини-футболу, стритболу и волейболу. Ловкие искитимцы смогут показать мастер-класс в городских соревнованиях по русским шашкам, городкам и дартсу. Традиционным событием станет фестиваль инвалидов и пенсионеров «На спортивной волне».
Однако и на этом спортивные зрелища на День города не исчерпываются. На стадионе спорткомплекса «Юбилейный» в 11.00 начнется турнир по футболу памяти Сергея Абрамова. Если же у искитимцев есть желание сразиться в интеллекте, то их приглашают в полдень на турнир по шахматам в городской клуб.
Если же горожане настроены на творческий лад, то им стоит отправиться в сторону историко-художественного музея, где с 11 утра начнется большая праздничная программа. Первыми мероприятиями станет мастер-класс от художницы Юлии Горячевой «Мандала желаний» и выставка от участников летней детской студии живописи «Рисуем весело». Также все желающие могут посмотреть авторские куклы от мастера Лолы Певень, насладиться работами театрального живописца Владимира Авдеева, картинами Виталия Трофимюка, арт-лампами Алексея Лещенко и ознакомиться с галереей от местных фотохудожников.
Детей и их родителей с полудня ждут в парке культуры и отдыха имени Коротеева на яркую программу с мастер-классами по лепке, рисованию мелками и маркером и с натуры. Будущих музыкантов научат играть на гитаре и дадут первые уроки на ударной установке.
Библиоманы смогут отдохнуть душой на центральной аллее, где с 12.00 будет работать площадка «БИБЛИО event». Любителей чтения ожидает интерактивная выставка, мастер-класс и настольная игра, также они смогут насладиться книгами в читальном зале «На траве».
Стоит отметить, что рядом с этой площадкой будет проходить и выставка кошек прямиком из Барнаула. Если искитимцы не страдают аллергией, они могут полюбоваться на пушистых зверей.
Всех, кто молод душой и телом, ждут на танцплощадке, где уже с 12.00 начутся выступления творческих коллективов. Откроет программу развлекательное шоу для детей от клиники «Санитас», затем свои таланты покажут воспитанники ДМШ. Также искитимцев ожидает фестиваль мороженого, «ретро-пляски», шоу «Сухой лед» и пенная вечеринка. Молодежь с мастер-классами и конкурсами ждут и у памятника Коротееву.
Торжественное открытие праздника начнется в 16.00 на главной сцене. Для искитимцев выступят местные творческие коллективы, новосибирский дуэт «Лад», ансамбль из Новосибирской филармонии под управлением Павла Шаронова и кавер-бэнд «ZZ Pop». Завершится вечер зажигательными танцами от «Звезд дискотек» и пиротехникой от группы «Аврора». К сожалению, запланированного фейерверка не будет.
В течение всего дня городской транспорт будет работать по расписанию. С 22.30 искитимцев будет ждать автобус у здания администрации, откуда можно доехать до Киевской, Пролетарской и Береговой. От здания ПАТП горожане доберутся до микрорайона «Ложок», а от «Горсада» — в Шипуновский микрорайон.