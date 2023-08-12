Искитим остался без салюта на День города 2023: программа праздника 12 августа

Однако и на этом спортивные зрелища на День города не исчерпываются. На стадионе спорткомплекса «Юбилейный» в 11.00 начнется турнир по футболу памяти Сергея Абрамова. Если же у искитимцев есть желание сразиться в интеллекте, то их приглашают в полдень на турнир по шахматам в городской клуб.