В Новосибирской области хоронят бойца СВО Гумирова, вытащившего с поля боя товарища

В среду, 23 августа, в Венгеровском районе Новосибирской области прощаются с участником спецоперации, который погиб, спасая своего раненого товарища на поле боя. На похоронах 32-летнего Ильшата Гумирова, которые проходят в селе Петропавловка 2-я, присутствовало много его близких. Траурное мероприятие началось в 11.00.