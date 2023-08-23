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Героя хоронят с почестями

В Новосибирской области хоронят бойца СВО Гумирова, вытащившего с поля боя товарища

23 августа 2023, 06:54
Фото: 1MI
Героя хоронят с почестями
Сегодня проходят похороны 32-летнего Ильшата Гумирова, участника СВО, который погиб при исполнении обязанностей, вытаскивая с поля боя раненого товарища. Ильшат был бойцом элитного подразделения «Вега».

В среду, 23 августа, в Венгеровском районе Новосибирской области прощаются с участником спецоперации, который погиб, спасая своего раненого товарища на поле боя. На похоронах 32-летнего Ильшата Гумирова, которые проходят в селе Петропавловка 2-я, присутствовало много его близких. Траурное мероприятие началось в 11.00.

Как уточнили в администрации Венгеровского района, он погиб 13 августа 2023 года во время выполнения боевых задач на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Известно, что Ильшат Гумиров попытался спасти своего товарища во время обстрела, но сам получил несовместимые с жизнью ранения.

Среди присутствующих на прощании с героем есть его друзья детства из села Усманка Кыштовского района — там семья Ильшата проживала во время его школьных лет в младших классах.

Опубликованы фото погибших на СВО бойцов из Новосибирской области в июле 2023 года
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