80-летний пенсионер с зеленым рюкзаком без вести пропал в Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Как уточнили в поисковом отряде, в Чулымском районе пропал Александр Путилин. Ему 80 лет. Он ушел в неизвестном направлении в поселке Васильевский.
О его местонахождении ничего неизвестно с 27 августа 2023 года. Волонтеры просят сообщить любую информацию о мужчине.
Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, голубую рубашку, зеленые сапоги, серую вязаную шапку. С собой был зеленый рюкзак.