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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Поиски мужчины продолжаются

80-летний пенсионер с зеленым рюкзаком без вести пропал в Новосибирской области

27 августа 2023, 13:27
Фото: ЛизаАлерт
Поиски мужчины продолжаются

В Новосибирской области пропал 80-летний пенсионер с зеленым рюкзаком

В Новосибирской области без вести пропал 80-летний пенсионер. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Как уточнили в поисковом отряде, в Чулымском районе пропал Александр Путилин. Ему 80 лет. Он ушел в неизвестном направлении в поселке Васильевский.

О его местонахождении ничего неизвестно с 27 августа 2023 года. Волонтеры просят сообщить любую информацию о мужчине.

Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, голубую рубашку, зеленые сапоги, серую вязаную шапку. С собой был зеленый рюкзак.

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#Общество#Новосибирская область#Пропал#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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