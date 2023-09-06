«Проинтуичили»: певец Лоза похвалил новосибирских таможенников с 5 кг золота

Также музыкант припомнил случай с родственницей своего администратора. Когда женщина репатриировалась в Израиль, таможенники отобрали у нее золотую цепочку, поскольку она была толщиной в палец. «Улетела, но без украшения. Вот такие времена были», — заметил Лоза.