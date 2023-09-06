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Юрий Лоза похвалил новосибирских таможенников

«Проинтуичили»: певец Лоза похвалил новосибирских таможенников с 5 кг золота

6 сентября 2023, 09:29
Фото: wikipedia.org
Юрий Лоза похвалил новосибирских таможенников
На инцидент в новосибирском аэропорту Толмачево отреагировал известный певец Юрий Лоза. Недавно таможенники задержали туристку из Стамбула с 5 килограммами золота.
«Удивительно: сколько бы ни ловили, а все везут и везут. Мне говорили, что у таможенников глаз наметан. И уж пять кило цацек они должны были проинтуичить обязательно», — написал Юрий Лоза на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также музыкант припомнил случай с родственницей своего администратора. Когда женщина репатриировалась в Израиль, таможенники отобрали у нее золотую цепочку, поскольку она была толщиной в палец. «Улетела, но без украшения. Вот такие времена были», — заметил Лоза.

57-летнюю жительницу Барнаула задержали таможенники новосибирского аэропорта Толмачево. Возвращаясь из Стамбула, туристка умудрилась незадекларировать 5 килограммов украшении. В отношении женщины возбуждено административное дело.

В новосибирском Толмачево у туристки забрали 5 кило драгоценностей
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#Новосибирск#Аэропорт Толмачево#Артист#Таможня#Драгоценности#Александр Ляхов#Знаменитости
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