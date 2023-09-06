«Проинтуичили»: певец Лоза похвалил новосибирских таможенников с 5 кг золота

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
«Удивительно: сколько бы ни ловили, а все везут и везут. Мне говорили, что у таможенников глаз наметан. И уж пять кило цацек они должны были проинтуичить обязательно», — написал Юрий Лоза на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Также музыкант припомнил случай с родственницей своего администратора. Когда женщина репатриировалась в Израиль, таможенники отобрали у нее золотую цепочку, поскольку она была толщиной в палец. «Улетела, но без украшения. Вот такие времена были», — заметил Лоза.
57-летнюю жительницу Барнаула задержали таможенники новосибирского аэропорта Толмачево. Возвращаясь из Стамбула, туристка умудрилась незадекларировать 5 килограммов украшении. В отношении женщины возбуждено административное дело.