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Пригожин погиб в конце августа

Петиция о расследовании гибели Пригожина набрала 500 подписей в Новосибирске

15 сентября 2023, 01:15
Фото: atas.info
Пригожин погиб в конце августа
Петицию о расследовании гибели Пригожина подписали 500 жителей Новосибирска, которые сомневаются в официальной версии авиакатастрофы и требуют открытое расследование.

В Новосибирске была создана петиция с требованием раскрыть информацию о гибели руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Эту петицию подписали 500 человек. По данным СМИ, следствие пришло к выводу, что на борту самолета произошел взрыв, и Евгений Пригожин был одним из погибших.

Однако, многие все еще не верят в авиакатастрофу и считают, что это какая-то постановка, а сам Пригожин жив. Создатель петиции Анатолий Овчинников требует провести открытое расследование, чтобы развеять все слухи и домыслы. В настоящее время официальной информации о расследовании нет. Некоторые источники утверждают, что дело является секретным, а родственникам погибших выплачивается компенсация.

Опросы в интернете показывают, что большинство людей считают, что Пригожин все еще жив, и в поисковых системах активно ищут информацию о его судьбе.

Мемориал погибшему главе ЧВК «Вагнер» Пригожину восстановят в Новосибирске
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