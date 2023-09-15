Петиция о расследовании гибели Пригожина набрала 500 подписей в Новосибирске

Однако, многие все еще не верят в авиакатастрофу и считают, что это какая-то постановка, а сам Пригожин жив. Создатель петиции Анатолий Овчинников требует провести открытое расследование, чтобы развеять все слухи и домыслы. В настоящее время официальной информации о расследовании нет. Некоторые источники утверждают, что дело является секретным, а родственникам погибших выплачивается компенсация.