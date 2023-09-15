Петиция о расследовании гибели Пригожина набрала 500 подписей в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
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В Новосибирске была создана петиция с требованием раскрыть информацию о гибели руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Эту петицию подписали 500 человек. По данным СМИ, следствие пришло к выводу, что на борту самолета произошел взрыв, и Евгений Пригожин был одним из погибших.
Однако, многие все еще не верят в авиакатастрофу и считают, что это какая-то постановка, а сам Пригожин жив. Создатель петиции Анатолий Овчинников требует провести открытое расследование, чтобы развеять все слухи и домыслы. В настоящее время официальной информации о расследовании нет. Некоторые источники утверждают, что дело является секретным, а родственникам погибших выплачивается компенсация.
Опросы в интернете показывают, что большинство людей считают, что Пригожин все еще жив, и в поисковых системах активно ищут информацию о его судьбе.