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Тело сибиряка нашли в воде

На пляже у Бугринской рощи в Новосибирске найден утопленник

21 сентября 2023, 10:18
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Тело сибиряка нашли в воде
В Новосибирске на пляже в районе Бугринской рощи найден труп мужчины. Его обнаружили в воде. Обстоятельства смерти пока устанавливаются.
«На пляже Бугринской рощи в воде найден труп мужчины. На месте работают специалисты», — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

Обнаруженный мужчина мог утонуть, не рассчитав свои силы при купании. Однако не исключена и криминальная подоплека гибели новосибирца.

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Горожане уже обсуждают трагический инцидент в социальных сетях. «Отголоски пьяного лета», — считает пользователь под ником Виталя Корчуганов. «Ужас», — переживает сибирячка под псевдонимом Софа Шевченко.

Корреспондентом Atas.info направлен запрос в СУ СКР по Новосибирской области с целью прояснить обстоятельства произошедшего.

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#Происшествия#Новосибирск#Смерть#Гибель#Пляж#Александр Ляхов
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