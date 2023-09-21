На пляже у Бугринской рощи в Новосибирске найден утопленник

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
«На пляже Бугринской рощи в воде найден труп мужчины. На месте работают специалисты», — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
Обнаруженный мужчина мог утонуть, не рассчитав свои силы при купании. Однако не исключена и криминальная подоплека гибели новосибирца.
Горожане уже обсуждают трагический инцидент в социальных сетях. «Отголоски пьяного лета», — считает пользователь под ником Виталя Корчуганов. «Ужас», — переживает сибирячка под псевдонимом Софа Шевченко.
Корреспондентом Atas.info направлен запрос в СУ СКР по Новосибирской области с целью прояснить обстоятельства произошедшего.