Барная культура и Город Авангарда: афиша на выходные в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
21 сентября — 1 октября
До 1 октября включительно в кинотеатре «Победа» на улице Ленина проходит традиционный фестиваль документального кино, посвящённого искусству. В программе — картины о Дэвиде Линче, Альфреде Хичкоке и о других известных личностях. Также будет много фильмов о музыке — ей отдана особенно большая часть программы.
28 сентября — 30 сентября
Известный фестиваль моды и дизайна проходит в лофт-парке «Подземка». Гостей ждут показы кутюрье, выставка «Дизайн без границ, несколько форумов о fasion-индустрии и театр мод „Образ“.
29 сентября, 19:00
Хочется чего-то более горячего? В пятницу в ресторане «Дома учёных» пройдет вечер хитов горячей латиноамериканской музыки. Вы сможете услышать композиции из репертуара Натальи Орейро, Элис Регины, Луиса Мигеля и других. Исполнит все солистка Биг-бэнда Новосибирской филармонии Ольга Каснерик.
29 сентября в 19:00
После показа фильма в кинотеатре «Победа» состоится открытое обсуждение на тему… Баров! Перед гостями с интерактивной лекцией выступят владелец бара Rooks Игорь Каменев, основатель бара Memories Денис Глобенко и управляющий бара Fry Герман Харитонов. Они расскажут о том, как в XXI веке барная культура стала символом новой молодежи.
29 сентября, 18:00
Еще не слышали про этого артиста? А зря. Pyrokinesis считается одним из топовых исполнителей современной русской хип-хоп сцены. Выступление состоится в новом концертном пространстве — Гастрохолл. Заодно можно будет вкусно поесть.
30 сентября, 21:00
Нет, это не то, о чем вы мгли подумать. Так называется спектакль от кабаре-театра. Пройдет он в «Красной мельнице» только для взрослых. Сюжет прост — что станет с красавцем-мужчиной, если он окажется на самом дне жизни.
30 сентября, 11:00
В субботу пройдет увлекательный квест по советскому Новосибирску. Участников ждет целый ряд соревнований, а вместе с тем — новые открытия. Гости узнают много нового о новосибирской архитектуре и погрузятся в атмосферу города 20-30-х годов прошлого века.
30 сентября, 23:30
Хотите во всю потанцевать и оторваться? Тогда можете попробовать сходить на ретро-дискотеку в уже знакомой «Красной мельнице». Услышьте вновь хиты «Руки Вверх», «Комиссара», «Демо», «Вирус» и многих других групп, знакомых не понаслышке не одному поколению.