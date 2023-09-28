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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Новосибирцев ждут яркие выходные

Барная культура и Город Авангарда: афиша на выходные в Новосибирске

28 сентября 2023, 09:33
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Новосибирцев ждут яркие выходные
Ждёте пятницу? Мы тоже. Уже даже подготовили для вас афишу событий в Новосибирске на 29 сентября — 1 октября. Выбирайте, что нравится и отдыхайте с удовольствием.

BEAT WEEKEND

21 сентября — 1 октября

До 1 октября включительно в кинотеатре «Победа» на улице Ленина проходит традиционный фестиваль документального кино, посвящённого искусству. В программе — картины о Дэвиде Линче, Альфреде Хичкоке и о других известных личностях. Также будет много фильмов о музыке — ей отдана особенно большая часть программы.

Третья Сибирская биеннале дизайна и современного искусства

28 сентября — 30 сентября

Известный фестиваль моды и дизайна проходит в лофт-парке «Подземка». Гостей ждут показы кутюрье, выставка «Дизайн без границ, несколько форумов о fasion-индустрии и театр мод „Образ“.

Фото: 1MI

Вечер хитов латиноамериканской музыки

29 сентября, 19:00

Хочется чего-то более горячего? В пятницу в ресторане «Дома учёных» пройдет вечер хитов горячей латиноамериканской музыки. Вы сможете услышать композиции из репертуара Натальи Орейро, Элис Регины, Луиса Мигеля и других. Исполнит все солистка Биг-бэнда Новосибирской филармонии Ольга Каснерик.

Беседа «Как сделать бар местом силы»

29 сентября в 19:00

После показа фильма в кинотеатре «Победа» состоится открытое обсуждение на тему… Баров! Перед гостями с интерактивной лекцией выступят владелец бара Rooks Игорь Каменев, основатель бара Memories Денис Глобенко и управляющий бара Fry Герман Харитонов. Они расскажут о том, как в XXI веке барная культура стала символом новой молодежи.

Концерт Pyrokinesis

29 сентября, 18:00

Еще не слышали про этого артиста? А зря. Pyrokinesis считается одним из топовых исполнителей современной русской хип-хоп сцены. Выступление состоится в новом концертном пространстве — Гастрохолл. Заодно можно будет вкусно поесть.

«Стриптиз миллионера»

30 сентября, 21:00

Нет, это не то, о чем вы мгли подумать. Так называется спектакль от кабаре-театра. Пройдет он в «Красной мельнице» только для взрослых. Сюжет прост — что станет с красавцем-мужчиной, если он окажется на самом дне жизни.

«Город Авангарда»

30 сентября, 11:00

В субботу пройдет увлекательный квест по советскому Новосибирску. Участников ждет целый ряд соревнований, а вместе с тем — новые открытия. Гости узнают много нового о новосибирской архитектуре и погрузятся в атмосферу города 20-30-х годов прошлого века.

Дискотека 90-х

30 сентября, 23:30

Хотите во всю потанцевать и оторваться? Тогда можете попробовать сходить на ретро-дискотеку в уже знакомой «Красной мельнице». Услышьте вновь хиты «Руки Вверх», «Комиссара», «Демо», «Вирус» и многих других групп, знакомых не понаслышке не одному поколению.

Фото: 1MI
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#Культура#Общество#Новосибирск#Выходные#Фестиваль#Кино#Афиша#Концерт#Алина Гурицкая#Лекция
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