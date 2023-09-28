Утверждены ключевые министры нового состава правительства Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
55-летний Юрий Петухов единогласно согласован на должность первого заместителя губернатора Новосибирской области. Этот пост он занимает с октября 2015 года при двух губернаторах: Владимире Городецком, и Андрее Травникове.
Виталий Голубенко остается министром финансов и налоговой политики Новосибирской области. Депутаты согласовали его заочно, хотя министра не было на сессии по уважительной причине.
Не было проблем и с согласованием Анатолий Костылевского на пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона. Хотя губернатор Травников не раз критиковал Минтранс на несоблюдение сроков дорожного ремонта. Дорожная отрасль Новосибирской области остается в центре громкого коррупционного скандала. Уголовное дело расследуется в отношении экс-главы ТУАД Михаила Чуманова, и экс-заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого — он был задержан в марте 2021-го.
Алексей Колмаков снова утвержден министром строительства Новосибирской области. На этом посту главным вызовом для него была сдача. Предыдущий министр Иван Шмидт ушел в отставку, на фоне проблем с затягиванием строительства ЛДС «Сибирь-Арена» — масштабного проекта с многомиллиардным финансированием из федерального центра. Колмаков стал министром в октябре 2022, сумел довести ЛДС до технической сдачи в декабре. Здание еще полгода простояло без зрителей. И только в сентябре 2023 приняло матчи чемпионата КХЛ.
Спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив преподнес губернатору Андрею Травникова подкову на удачу в начале второго срока полномочий.