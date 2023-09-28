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Здание Правительства Новосибирской области по адресу Красный проспект, 18

Утверждены ключевые министры нового состава правительства Новосибирской области

28 сентября 2023, 08:40
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Здание Правительства Новосибирской области по адресу Красный проспект, 18
Заксобрание Новосибирской области согласовало кандидатуры ключевых министров правительства региона и заместителей губернатора Андрея Травникова 28 сентября 2023. Это министры финансов, строительства, транспорта и первый замгубернатора.

55-летний Юрий Петухов единогласно согласован на должность первого заместителя губернатора Новосибирской области. Этот пост он занимает с октября 2015 года при двух губернаторах: Владимире Городецком, и Андрее Травникове.

Юрий Петухов утвержден первым заместителем губернатора Новосибирской области
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Виталий Голубенко остается министром финансов и налоговой политики Новосибирской области. Депутаты согласовали его заочно, хотя министра не было на сессии по уважительной причине.

Виталий Голубенко стал министром финансов Новосибирской области
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Не было проблем и с согласованием Анатолий Костылевского на пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона. Хотя губернатор Травников не раз критиковал Минтранс на несоблюдение сроков дорожного ремонта. Дорожная отрасль Новосибирской области остается в центре громкого коррупционного скандала. Уголовное дело расследуется в отношении экс-главы ТУАД Михаила Чуманова, и экс-заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого — он был задержан в марте 2021-го.

Министром транспорта Новосибирской области назначен Анатолий Костылевский
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Алексей Колмаков снова утвержден министром строительства Новосибирской области. На этом посту главным вызовом для него была сдача. Предыдущий министр Иван Шмидт ушел в отставку, на фоне проблем с затягиванием строительства ЛДС «Сибирь-Арена» — масштабного проекта с многомиллиардным финансированием из федерального центра. Колмаков стал министром в октябре 2022, сумел довести ЛДС до технической сдачи в декабре. Здание еще полгода простояло без зрителей. И только в сентябре 2023 приняло матчи чемпионата КХЛ.

Алексей Колмаков сохранил пост министра строительства Новосибирской области
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Спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив преподнес губернатору Андрею Травникова подкову на удачу в начале второго срока полномочий.

Спикер Заксобрания Шимкив подарил подкову губернатору Травникову в Новосибирске
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