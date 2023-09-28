Утверждены ключевые министры нового состава правительства Новосибирской области

Алексей Колмаков снова утвержден министром строительства Новосибирской области. На этом посту главным вызовом для него была сдача. Предыдущий министр Иван Шмидт ушел в отставку, на фоне проблем с затягиванием строительства ЛДС «Сибирь-Арена» — масштабного проекта с многомиллиардным финансированием из федерального центра. Колмаков стал министром в октябре 2022, сумел довести ЛДС до технической сдачи в декабре. Здание еще полгода простояло без зрителей. И только в сентябре 2023 приняло матчи чемпионата КХЛ.