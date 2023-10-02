Часть Первомайского сквера откроют в Новосибирске 2 октября

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 01:19
Updated Сегодня, 01:19
В Новосибирске вечером 2 октября откроют часть Первомайского сквера для посетителей. Информацией поделилась вице-мэр города Анна Терешкова в своём телеграмм-канале.
По её словам, открыт будет проход от Краеведческого музея до станции метро «Площадь Ленина». В выходные дни рабочие уже установили освещение. С понедельника, 2 октября, начнут ремонт фонтана «Мишка».
«Я проверила ход работ в Первомайском сквере. Подрядчик обещает открыть проход для горожан уже завтра вечером, начиная от Краеведческого музея и заканчивая станцией метро. Уже приступили к установке освещения на территории сквера. Сейчас работы сфокусированы на тротуаре вокруг сквера», — написала Терешкова.
Напомним, что реконструкция в сквере ведется все лето.