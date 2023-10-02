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Сквер откроют, но частично

Часть Первомайского сквера откроют в Новосибирске 2 октября

2 октября 2023, 01:17
Фото: ТГ/Анна Терешкова
Сквер откроют, но частично

В Новосибирске 2 октября откроют часть Первомайского сквера

Первомайский сквер откроется частично 2 октября: горожанам будет доступен проход от Краеведческого музея до станции метро.

В Новосибирске вечером 2 октября откроют часть Первомайского сквера для посетителей. Информацией поделилась вице-мэр города Анна Терешкова в своём телеграмм-канале.

По её словам, открыт будет проход от Краеведческого музея до станции метро «Площадь Ленина». В выходные дни рабочие уже установили освещение. С понедельника, 2 октября, начнут ремонт фонтана «Мишка».

«Я проверила ход работ в Первомайском сквере. Подрядчик обещает открыть проход для горожан уже завтра вечером, начиная от Краеведческого музея и заканчивая станцией метро. Уже приступили к установке освещения на территории сквера. Сейчас работы сфокусированы на тротуаре вокруг сквера», — написала Терешкова.

Напомним, что реконструкция в сквере ведется все лето.

Первомайский сквер частично откроют в Новосибирске — там еще ведется реконструкция
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#Новосибирск#Ремонт#Реконструкция#Первомайский сквер#Эмилия Губарева#Площадь Ленина
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