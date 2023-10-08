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В детском саду могли отравиться воспитанники

«Страшные диагнозы!»: жительница Новосибирска заявила о массовом отравлении в детсаду

8 октября 2023, 11:52
Фото: 1MI
В детском саду могли отравиться воспитанники

Жительница Новосибирска заявила о массовых случаях отравления в детсаду

В одном из детских садов Новосибирска могло произойти массовое отравление. Таких случаев якобы несколько. Инцидент уже находится на контроле прокуратуры.

Как сообщает «НГС Новосибирск», тревогу забила сибирячка. Жительница Новосибирска заявила о том, что уже направила письмо в прокуратуру с описанием многочисленных случаев отравления среди детей. Причиной могут являться продукты с истекшим сроком годности. «Диагнозы просто ужасающие ставят!», — возмущается женщина.

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В прокуратуре Новосибирской области уже отреагировали на инцидент.

«Прокуратурой Октябрьского района Новосибирска организована проверка по сообщению СМИ об отравлении детей в детском саду. По ее результатам будет принято решение», — рассказали в ведомстве.

Одновременно с этим в администрации города Новосибирска заявили, что по данному инциденту уже осуществлялась проверка со стороны Роспотребнадзора. По ее итогам нарушений обнаружено не было.

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#Новосибирск#Дети#Прокуратура#Проверка#Детский сад#Отравление#Александр Ляхов
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