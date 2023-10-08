«Страшные диагнозы!»: жительница Новосибирска заявила о массовом отравлении в детсаду

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Как сообщает «НГС Новосибирск», тревогу забила сибирячка. Жительница Новосибирска заявила о том, что уже направила письмо в прокуратуру с описанием многочисленных случаев отравления среди детей. Причиной могут являться продукты с истекшим сроком годности. «Диагнозы просто ужасающие ставят!», — возмущается женщина.
В прокуратуре Новосибирской области уже отреагировали на инцидент.
«Прокуратурой Октябрьского района Новосибирска организована проверка по сообщению СМИ об отравлении детей в детском саду. По ее результатам будет принято решение», — рассказали в ведомстве.
Одновременно с этим в администрации города Новосибирска заявили, что по данному инциденту уже осуществлялась проверка со стороны Роспотребнадзора. По ее итогам нарушений обнаружено не было.