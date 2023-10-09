20-летний срочник из Новосибирска Иван Фролов погиб на границе Крыма

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Иван Фролов находился в воинской части рядом с Республикой Крым. В октябре должен был вернуться домой, но попал под обстрел.
«Выпускник нашей школы Иван Фролов служил в рядах российской армии. Во время обстрела границы полуострова Крым получил ранение в голову», — рассказали Сиб. фм в школе №211.
Долгое время молодой человек находился в коме, но так и не вышел из нее. Сообщается, что похороны юноши прошли вчера.