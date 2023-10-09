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Молодой человек погиб под обстрел

20-летний срочник из Новосибирска Иван Фролов погиб на границе Крыма

9 октября 2023, 12:10
Фото: ВК / МАОУ СОШ №211 имени Л.И. Сидоренко
Молодой человек погиб под обстрел
В Новосибирске простились с двадцатилетним срочником Иваном Фроловым. Молодой человек погиб рядом с Республикой Крым.

Иван Фролов находился в воинской части рядом с Республикой Крым. В октябре должен был вернуться домой, но попал под обстрел.

«Выпускник нашей школы Иван Фролов служил в рядах российской армии. Во время обстрела границы полуострова Крым получил ранение в голову», — рассказали Сиб. фм в школе №211.

Долгое время молодой человек находился в коме, но так и не вышел из нее. Сообщается, что похороны юноши прошли вчера.

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#Новосибирск#Армия#Погиб#Александр Ляхов
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