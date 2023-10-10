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Лось погиб при неизвестных обстоятельствах

Труп лося не смогли поднять из Оби на дамбе ГЭС в Новосибирске

10 октября 2023, 08:29
Фото: 1MI
Лось погиб при неизвестных обстоятельствах
В Новосибирске не смогли поднять тушу лося из Оби на дамбе ГЭС. Тушу животного вытащят спасатели в ближайшее время.

В Новосибирске на дамбе ГЭС был найден труп дикого животного, которое было выброшено на берег.

Это произошло вечером 9 октября. Местные жители сначала подумали, что это утонувшая корова, но позже выяснилось, что это труп лося.

Туша оставалась в воде до следующего дня. На место происшествия прибыл охотинспектор. Однако поднять труп в одиночку оказалось невозможным. Сотрудник ждет прибытия катера спасателей. Причина смерти животного будет определена ветеринаром.

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#Новосибирск#Животные#Минприроды#Эмилия Губарева#Обь#Лось
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