Труп лося не смогли поднять из Оби на дамбе ГЭС в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В Новосибирске на дамбе ГЭС был найден труп дикого животного, которое было выброшено на берег.
Это произошло вечером 9 октября. Местные жители сначала подумали, что это утонувшая корова, но позже выяснилось, что это труп лося.
Туша оставалась в воде до следующего дня. На место происшествия прибыл охотинспектор. Однако поднять труп в одиночку оказалось невозможным. Сотрудник ждет прибытия катера спасателей. Причина смерти животного будет определена ветеринаром.