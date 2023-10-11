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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Ученики страдают от адской жары

В Бердске четвероклассники страдают от адской жары в классе

11 октября 2023, 10:33
Фото: precedent.tv
Ученики страдают от адской жары
В Бердске ученики школы №10 страдают от аномальной жары в классе. Причиной могут быть трубы центрального отопления, проходящие под потолком.

Как сообщают родители учеников, проблема тянется не первый год. Каждую осень четвероклассники вынуждены страдать из-за дикой жары, что приводит к ухудшению здоровья.

«От труб идет жар. Плюс теплая погода и окна не спасают. У дочки недавно пошла кровь носом от духоты», — рассказала precedent.tv сибирячка Елизавета* (имя изменено).

При этом руководство школы ссылается на отсутствие финансирования и невозможность решить проблему. Родители намереваются подать обращения в профильные инстанции.

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#Новосибирск#Дети#Школа#Бердск#Жара#Александр Ляхов
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