В Бердске четвероклассники страдают от адской жары в классе

В Бердске ученики школы №10 страдают от аномальной жары в классе. Причиной могут быть трубы центрального отопления, проходящие под потолком.

Как сообщают родители учеников, проблема тянется не первый год. Каждую осень четвероклассники вынуждены страдать из-за дикой жары, что приводит к ухудшению здоровья. «От труб идет жар. Плюс теплая погода и окна не спасают. У дочки недавно пошла кровь носом от духоты», — рассказала precedent.tv сибирячка Елизавета* (имя изменено). При этом руководство школы ссылается на отсутствие финансирования и невозможность решить проблему. Родители намереваются подать обращения в профильные инстанции. Новосибирские школьники вынуждены ходить на учебу через забор Узнать подробнее Читайте также: В Новосибирске отчитали третьеклассницу за питье воды на уроке