В Бердске четвероклассники страдают от адской жары в классе

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Как сообщают родители учеников, проблема тянется не первый год. Каждую осень четвероклассники вынуждены страдать из-за дикой жары, что приводит к ухудшению здоровья.
«От труб идет жар. Плюс теплая погода и окна не спасают. У дочки недавно пошла кровь носом от духоты», — рассказала precedent.tv сибирячка Елизавета* (имя изменено).
При этом руководство школы ссылается на отсутствие финансирования и невозможность решить проблему. Родители намереваются подать обращения в профильные инстанции.