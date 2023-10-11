В Новосибирске колесо обозрения на набережной пожелало хорошего настроения

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Published Сегодня, 01:36
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Updated Сегодня, 01:38
Вечером 10 октября на большом карусельном колесе на Михайловской набережной в Новосибирске появилось пожелание приятного настроения.
Видео с этим забавным моментом было опубликовано в сообществе «АСТ-54» в популярной социальной сети «ВКонтакте».
Момент запечатлели жители Новосибирска, которые находились на левом берегу реки Оби. На колесе обозрения прокручивалась полоса со словами: «Желаем вам хорошего настроения». Это необычное и радостное пожелание наверняка подняло настроение прохожим и гостям города.