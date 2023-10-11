atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:36

Published Сегодня, 01:36

Modified Сегодня, 01:38

Updated Сегодня, 01:38

Хорошего настроения пожелали новосибирцам

В Новосибирске колесо обозрения на набережной пожелало хорошего настроения

11 октября 2023, 01:36
Фото: АСТ-54
Хорошего настроения пожелали новосибирцам
Колесо обозрения в Новосибирске пожелало жителям города хорошего настроения, опубликовав соответствующее сообщение на бегущей строке.

Вечером 10 октября на большом карусельном колесе на Михайловской набережной в Новосибирске появилось пожелание приятного настроения.

Видео с этим забавным моментом было опубликовано в сообществе «АСТ-54» в популярной социальной сети «ВКонтакте».

Видео: АСТ-54

Момент запечатлели жители Новосибирска, которые находились на левом берегу реки Оби. На колесе обозрения прокручивалась полоса со словами: «Желаем вам хорошего настроения». Это необычное и радостное пожелание наверняка подняло настроение прохожим и гостям города.

Пропавшие туристы, колесо обозрения, таксист-извращенец — ТОП недели в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько людей на самом деле застряли на 67-метровом колесе обозрения в НовосибирскеЛюди застряли на 67-метровом колесе обозрения в Новосибирске: что известноПоявились фото эвакуации людей с заклинившего колеса обозрения в НовосибирскеНа самом большом за Уралом колесе обозрения в Новосибирске застряли люди
#Общество#Видео#Новосибирск#Михайловская набережная#Колесо обозрения#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
Вчера, 03:13
Расшифрован диалог пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском
9 октября, 20:27
Давка на новосибирской станции метро «Площадь Маркса» никогда не прекратится. Почему?
9 октября, 06:06
«Это — война»: новосибирского общественника возмутил «ювенальный» ролик в школах
9 октября, 10:22
Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы
Вчера, 04:41
795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон
Вчера, 01:43