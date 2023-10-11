В Новосибирске колесо обозрения на набережной пожелало хорошего настроения

Момент запечатлели жители Новосибирска, которые находились на левом берегу реки Оби. На колесе обозрения прокручивалась полоса со словами: «Желаем вам хорошего настроения». Это необычное и радостное пожелание наверняка подняло настроение прохожим и гостям города.