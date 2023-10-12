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Мужчина погиб в зоне СВО

Мобилизованный артиллерист Степан Самохин из Новосибирской области погиб на СВО

12 октября 2023, 02:24
Фото: 1MI
Мужчина погиб в зоне СВО
В Новосибирскую новость пришла трагичная весть: погиб мобилизованный боец в зоне проведения спецоперации Степан Самохин, о чем сообщают в администрации Колыванского района.

Артиллерист Степан Самохин из Колыванского района Новосибирской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. Он был мобилизован в сентябре 2022 года и служил артиллеристом. Трагическое событие произошло 3 октября 2023 года.

Степан родился в Колыванском районе 23 сентября 1991 года. После окончания Южинской школы он выбрал профессию водителя. Вспоминают его как дружелюбного и скромного человека, который пользовался авторитетом. У него остались родители, жена и две дочери.

Администрация Колыванского района выразила соболезнования семье, родным и близким бойца. Они признают его подвиг и гордятся тем, что он выполнял свой долг перед Родиной. Они подчеркивают, что память о нём навсегда сохранится в сердцах людей.

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в сентябре 2023
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