Мобилизованный артиллерист Степан Самохин из Новосибирской области погиб на СВО

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Артиллерист Степан Самохин из Колыванского района Новосибирской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. Он был мобилизован в сентябре 2022 года и служил артиллеристом. Трагическое событие произошло 3 октября 2023 года.
Степан родился в Колыванском районе 23 сентября 1991 года. После окончания Южинской школы он выбрал профессию водителя. Вспоминают его как дружелюбного и скромного человека, который пользовался авторитетом. У него остались родители, жена и две дочери.
Администрация Колыванского района выразила соболезнования семье, родным и близким бойца. Они признают его подвиг и гордятся тем, что он выполнял свой долг перед Родиной. Они подчеркивают, что память о нём навсегда сохранится в сердцах людей.