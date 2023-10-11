23-летний боец из Новосибирской области Никита Бедарев погиб на СВО

Тем не менее, с детства у него всегда было стремление стать военным. Поэтому, после прохождения срочной службы в 2021 году, он принял решение связать свою жизнь с армией и подписал контракт. 24 августа 2023 года сержант Бедарев был направлен на Донбасс. Он погиб при выполнении своего служебного долга во время специальной военной операции на Украине, сообщили в администрации Искитимского района.