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Боец погиб на СВО

23-летний боец из Новосибирской области Никита Бедарев погиб на СВО

11 октября 2023, 05:43
Фото: Администрация города Искитима
Боец погиб на СВО
В Новосибирскую новость пришла печальная весть о гибели молодого бойца из Искитима Никиты Бедарева. Он погиб в зоне СВО, выполняя свой воинский долг.

В зоне проведения СВО погиб Никита Бедарев из Искитима. Боец родился 22 августа 2000 года. Он учился в школе № 11, был хорошим спортсменом и всегда нес ответственность за свои слова и поступки.

Воспитание его родителями помогло ему достичь успехов в учебе, спорте и в жизни. После окончания школы Никита поступил в Сибирский университет потребительской кооперации, где получил образование по специальности юриста.

Тем не менее, с детства у него всегда было стремление стать военным. Поэтому, после прохождения срочной службы в 2021 году, он принял решение связать свою жизнь с армией и подписал контракт. 24 августа 2023 года сержант Бедарев был направлен на Донбасс. Он погиб при выполнении своего служебного долга во время специальной военной операции на Украине, сообщили в администрации Искитимского района.

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