«Это мерчендайзеры»: новосибирцы заметили стаю крыс в супермаркете

Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
Modified Сегодня, 01:58
Updated Сегодня, 01:58
Жители Новосибирска заметили стаю грызунов в одном из супермаркетов на Красном проспекте. Согласно словам очевидцев, животные были замечены внутри магазина.
В ролике, опубликованном в телеграм-канале «АСТ-54 Black», можно увидеть, как крысы бегают по полу и забираются на полки с продуктами. Одна из них даже устроилась на нижней полке холодильника, а другая проявляла интерес к колбасным и мясным изделиям.
Автор видео сообщил, что в магазине видео минимум пять крыс.
Новосибирцы в комментариях иронизируют над ситуацией. Некоторые даже вспомнили мультик «Рататуй», где главным поваром была крыса.
«Рататуй…закупается»;
«Стало прохладно, вот они и забежали погреться, заодно и перекусить.Так то они крупненькие, халеные прям и как у себя ориентируются. Может домашние»;
«Как говорится жизнь удалась. Такое разнообразие в меню у них»;
«Это мерчендайзеры»;
«Нужно пару боевых котов местных прикормить в магазе».