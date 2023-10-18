«Это мерчендайзеры»: новосибирцы заметили стаю крыс в супермаркете

В ролике, опубликованном в телеграм-канале «АСТ-54 Black», можно увидеть, как крысы бегают по полу и забираются на полки с продуктами. Одна из них даже устроилась на нижней полке холодильника, а другая проявляла интерес к колбасным и мясным изделиям.