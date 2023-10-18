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Крысы бегали по магазину

«Это мерчендайзеры»: новосибирцы заметили стаю крыс в супермаркете

18 октября 2023, 01:56
Фото: 1MI
Крысы бегали по магазину

Новосибирцы заметили стаю крыс в супермаркете на Красном проспекте

В супермаркете на Красном проспекте в Новосибирске была замечена стая крыс, которые бегали по полу, залезали на полки с продуктами и мясными изделиями.

Жители Новосибирска заметили стаю грызунов в одном из супермаркетов на Красном проспекте. Согласно словам очевидцев, животные были замечены внутри магазина.

В ролике, опубликованном в телеграм-канале «АСТ-54 Black», можно увидеть, как крысы бегают по полу и забираются на полки с продуктами. Одна из них даже устроилась на нижней полке холодильника, а другая проявляла интерес к колбасным и мясным изделиям.

Автор видео сообщил, что в магазине видео минимум пять крыс.

Новосибирцы в комментариях иронизируют над ситуацией. Некоторые даже вспомнили мультик «Рататуй», где главным поваром была крыса.

«Рататуй…закупается»;

«Стало прохладно, вот они и забежали погреться, заодно и перекусить.Так то они крупненькие, халеные прям и как у себя ориентируются. Может домашние»;

«Как говорится жизнь удалась. Такое разнообразие в меню у них»;

«Это мерчендайзеры»;

«Нужно пару боевых котов местных прикормить в магазе».

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#Новосибирск#Животные#Крысы#Магазин#Эмилия Губарева#Грызуны
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