Новосибирск в ожидании: когда откроется дорога на улице Лежена после ремонта?

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
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Updated Сегодня, 01:25
В Новосибирске до конца октября планируется открыть дорогу на улице Лежена. Сейчас там проводятся работы по ремонту теплотрассы, что вызывает серьезные пробки и неудобства для местных жителей.
С начала июля этот участок дороги перекрыт из-за ремонта. В результате образовалось узкое место, которое становится причиной длительных пробок. Кроме того, выезд с Лежена на улицу Кошурникова полностью заблокирован.
Жители города выражают свое недовольство этим положением дел. Они отмечают, что пробки распространяются уже на улицу Бориса Богаткова, и сроки ремонта постоянно сдвигаются, пишет НГС. Неудобство также вызывает близость зимы.
По информации владельцев теплосетей, подрядчиком было принято решение использовать две более крупные трубы диаметром 1000 мм вместо четырех труб диаметром 700 мм. Общая длина нового трубопровода составила 290 метров. Поскольку теплотрасса проходит над метрополитеном, сроки работ были увеличены. В настоящее время ремонт завершен, и до конца месяца подрядчик планирует восстановить благоустройство данного участка дороги.