Новосибирск в ожидании: когда откроется дорога на улице Лежена после ремонта?

По информации владельцев теплосетей, подрядчиком было принято решение использовать две более крупные трубы диаметром 1000 мм вместо четырех труб диаметром 700 мм. Общая длина нового трубопровода составила 290 метров. Поскольку теплотрасса проходит над метрополитеном, сроки работ были увеличены. В настоящее время ремонт завершен, и до конца месяца подрядчик планирует восстановить благоустройство данного участка дороги.