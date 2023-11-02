На СВО погиб штурмовик-гранатометчик из Новосибирской области Александр Готманов

Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
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Updated Сегодня, 02:12
В селе Бураново Черепановского района Новосибирской области простились с Александром Готмановым, который погиб на СВО.
Родившийся в 1991 году, он вырос в многодетной семье и получил специальность автокрановщика. Живя в Новосибирске, он регулярно посещал свою родину.
В сентябре 2022 года Готманов был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и отправился в зону проведения специальной военной операции в качестве штурмовика-гранатометчика. Он погиб 23 октября 2023 года. Похороны состоялись в его родном селе Бураново.