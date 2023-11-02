На СВО погиб штурмовик-гранатометчик из Новосибирской области Александр Готманов

В сентябре 2022 года Готманов был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и отправился в зону проведения специальной военной операции в качестве штурмовика-гранатометчика. Он погиб 23 октября 2023 года. Похороны состоялись в его родном селе Бураново.