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Мужчина погиб на СВО

На СВО погиб штурмовик-гранатометчик из Новосибирской области Александр Готманов

2 ноября 2023, 02:10
Фото: 1MI
Мужчина погиб на СВО
В Новосибирской области похоронили погибшего штурмовика-гранатометчика Александра Готманова, который был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и погиб в зоне СВО.

В селе Бураново Черепановского района Новосибирской области простились с Александром Готмановым, который погиб на СВО.

Родившийся в 1991 году, он вырос в многодетной семье и получил специальность автокрановщика. Живя в Новосибирске, он регулярно посещал свою родину.

В сентябре 2022 года Готманов был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и отправился в зону проведения специальной военной операции в качестве штурмовика-гранатометчика. Он погиб 23 октября 2023 года. Похороны состоялись в его родном селе Бураново.

Фото: Администрация Черепановского района
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