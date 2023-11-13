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В шоу Малахова спел житель Новосибирска Сергей Рудов

В шоу Малахова спел житель Новосибирска Сергей Рудов

13 ноября 2023, 01:21
Фото: Кадр из программы «Песни от всей души»
На шоу Малахова выступил Сергей Рудов из Новосибирска, который спел песню собственного сочинения, вместе с ним на шоу был его отец Леонид.

В программе Андрея Малахова под названием «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1» принял участие Сергей Рудов, житель Новосибирска. Во время эфира он исполнил свою собственную композицию под названием «Великой матери России».

Зрители также узнали, что Сергей родился в поселке Новотырышкино и в настоящее время живет в Новосибирске. Его отец Леонид Рудов приехал на шоу вместе с ним и исполнил песню «Вот такие пироги».

В прошлом году Сергей уже принимал участие в другом известном шоу — «Поле чудес», где он был одним из трех участников второго круга игры.

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#Общество#Новосибирск#Шоу#Эмилия Губарева#Телевидение#Россия 1#Музыка#Песня#Песни от всей души
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