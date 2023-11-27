Милое видео детенышей с их мамами показал Новосибирский зоопарк

В зоопарке проживает более 790 видов животных, и каждая мама заботится о своих малышах по-своему. Некоторые скрывают своих детенышей в уединенном месте, пока они не станут сильнее, другие носят их на себе в течение нескольких месяцев, а третьи помогают новорожденным быстрее научиться ходить и шагать за собой.