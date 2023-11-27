Милое видео детенышей с их мамами показал Новосибирский зоопарк

Posted Вчера, 11:09
Published Вчера, 11:09
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Сегодня, 26 ноября, отмечается праздник — День матери. В честь этого особого дня, Новосибирский зоопарк решил рассказать о любви и заботе матерей среди животных.
В зоопарке проживает более 790 видов животных, и каждая мама заботится о своих малышах по-своему. Некоторые скрывают своих детенышей в уединенном месте, пока они не станут сильнее, другие носят их на себе в течение нескольких месяцев, а третьи помогают новорожденным быстрее научиться ходить и шагать за собой.
Иногда случается так, что по разным причинам дети остаются без матери. В дикой природе они потеряли бы шанс выжить, но в зоопарке им всегда помогают. Часто такими «приёмными» мамами становятся сотрудники зоопарка, которые заботятся о беззащитных детенышах, подарив им любовь и заботу.