В Новосибирске пропал 28-летний мужчина в темно-зеленых кроссовках

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» сообщили в социальной сети «ВКонтакте», что Вячеслава Худовец последний раз видели в Кировском районе 5 декабря.
Пропавший — мужчина 28 лет, ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения. У него тёмно-русые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения он был одет в синюю куртку, чёрный спортивный костюм и тёмно-зелёные кроссовки.
Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.