В Новосибирске пропал 28-летний мужчина в темно-зеленых кроссовках

Пропавший — мужчина 28 лет, ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения. У него тёмно-русые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения он был одет в синюю куртку, чёрный спортивный костюм и тёмно-зелёные кроссовки.