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Мужчина пропал в начале декабря

В Новосибирске пропал 28-летний мужчина в темно-зеленых кроссовках

13 декабря 2023, 01:25
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина пропал в начале декабря
В Новосибирске ищут 28-летнего мужчину, который пропал больше недели назад.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» сообщили в социальной сети «ВКонтакте», что Вячеслава Худовец последний раз видели в Кировском районе 5 декабря.

Пропавший — мужчина 28 лет, ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения. У него тёмно-русые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения он был одет в синюю куртку, чёрный спортивный костюм и тёмно-зелёные кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

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#Общество#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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