Пропавшую 80-летнюю пенсионерку в синем ищут в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», 23 ноября пропала Екатерина Мошкова (Граничная). Ей 80 лет. Она ушла в неизвестном направлении в Калининском районе.
Приметы: рост 150-155 см, худощавое телосложение, седые волосы, темно-зеленые глаза. Одежда: синяя куртка, синие штаны, синяя майка в полоску, черные сапоги, серая шапка и черный шарф. С собой серо-розовая сумка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.