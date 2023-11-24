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Пропавшую 80-летнюю пенсионерку в синем ищут в Новосибирске

Пропавшую 80-летнюю пенсионерку в синем ищут в Новосибирске

24 ноября 2023, 07:25
Фото: ЛизаАлерт
В Новосибирске ищут пропавшую 80-летнюю пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи.

Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», 23 ноября пропала Екатерина Мошкова (Граничная). Ей 80 лет. Она ушла в неизвестном направлении в Калининском районе.

Приметы: рост 150-155 см, худощавое телосложение, седые волосы, темно-зеленые глаза. Одежда: синяя куртка, синие штаны, синяя майка в полоску, черные сапоги, серая шапка и черный шарф. С собой серо-розовая сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

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#Общество#Новосибирск#Пропал#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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