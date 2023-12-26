Ленивцы, лемуры, тамарины и дикдики родили малышей в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
В павильоне мелких приматов и пингвинов в декабре пять семей заняты заботой о своих малышах. Двупалые ленивцы в очередной раз стали родителями — у них появился один малыш. У бескоготных выдр также прибавление — у них появилось трое малышей.
В павильоне «Тропический мир» появился детеныш у кошачьих лемуров. У изящных антилоп дикдиков также появилось потомство — в декабре родились два малыша.
В декабре сотрудники зоопарка завершили выкармливание двух птенцов многоцветных лорикетов. Они появились еще осенью и несколько месяцев находились под заботой орнитологов.