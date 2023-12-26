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Сразу несколько детенышей родились в зоопарке

Ленивцы, лемуры, тамарины и дикдики родили малышей в Новосибирском зоопарке

26 декабря 2023, 03:51
Фото: Kivuli Kivuli / Новосибирский зоопарк
Сразу несколько детенышей родились в зоопарке
В Новосибирском зоопарке каждый месяц рождаются детеныши. Осенью и зимой теплолюбивые животные также приносят потомство. В зоопарке рассказали о новорожденных.

В павильоне мелких приматов и пингвинов в декабре пять семей заняты заботой о своих малышах. Двупалые ленивцы в очередной раз стали родителями — у них появился один малыш. У бескоготных выдр также прибавление — у них появилось трое малышей.

В павильоне «Тропический мир» появился детеныш у кошачьих лемуров. У изящных антилоп дикдиков также появилось потомство — в декабре родились два малыша.

В декабре сотрудники зоопарка завершили выкармливание двух птенцов многоцветных лорикетов. Они появились еще осенью и несколько месяцев находились под заботой орнитологов.

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