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Манул попал на видео

Манул мило поставил лапки на хвост во время снегопада в Новосибирском зоопарке

13 февраля 2024, 02:46
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Манул попал на видео
Во время снегопада манул из Новосибирского зоопарка показал свою умилительную привычку — он поставил лапки на свой пушистый хвост и наблюдал за падающими снежинками.

Вновь манул из Новосибирского зоопарка стал героем видеоролика. Во время сильного снегопада дикий кот аккуратно положил лапки на свой хвост. Видеозапись была опубликована в паблике зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как манул спокойно прогуливается по своему вольеру. Затем он останавливается и осторожно кладет свои лапки на пушистый хвост. После этого он смотрит с некоторой меланхолией на падающие снежинки.

Видео: Новосибирский зоопарк

Манул относится к самым пушистым представителям семейства кошачьих. В дикой природе эти животные обитают в горных районах на высотах до 4800 метров над уровнем моря. Они способны выдерживать морозы до -50.

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