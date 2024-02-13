Манул мило поставил лапки на хвост во время снегопада в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
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Updated Сегодня, 02:46
Вновь манул из Новосибирского зоопарка стал героем видеоролика. Во время сильного снегопада дикий кот аккуратно положил лапки на свой хвост. Видеозапись была опубликована в паблике зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
На записи видно, как манул спокойно прогуливается по своему вольеру. Затем он останавливается и осторожно кладет свои лапки на пушистый хвост. После этого он смотрит с некоторой меланхолией на падающие снежинки.
Манул относится к самым пушистым представителям семейства кошачьих. В дикой природе эти животные обитают в горных районах на высотах до 4800 метров над уровнем моря. Они способны выдерживать морозы до -50.