В Новосибирске первая из семи скандальных ГЧП-поликлиник получила разрешение на ввод

Пикантность ситуации заключатся в том, что всего концессионное соглашение, заключенное региональным правительством с ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу компаний «ВИС») предусматривало сдачу семи поликлиник до августа 2022 года. Однако концессионер сорвал все сроки строительства. Возведение первых трех началось только в октябре 2021 года, а в августе 2022 года в пресс-службе ГК ВИС сообщили о начале работ на всех 7 объектах.