В Новосибирске первая из семи скандальных ГЧП-поликлиник получила разрешение на ввод

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В пятницу, 16 февраля, региональная инспекция Госстройнадзора выдала заключение, позволяющее вводить в эксплуатацию здание поликлиники на улице Пролетарской в Октябрьском районе Новосибирска.
Четырёхэтажное здание, уже оснащенное медицинским оборудованием, мебелью и инвентарём рассчитано на 921 посещение в смену. В новом здании поликлиники будут работать взрослое и детское отделения, травмпункт.
Поликлиника построена в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве правительства Новосибирской области с группой «ВИС».
«По поводу самого формата ГЧП тоже много было и есть споров. Но факт в том, что все проведённые сравнительные анализы доказали, что построить 7 поликлиник на принципах государственно-частного партнёрства оказалось выгоднее, чем одномоментно вложить в этот проект только бюджетные деньги», — цитирует пресс-служба ГК «ВИС» генерального директора Сергея Юдина.
Пикантность ситуации заключатся в том, что всего концессионное соглашение, заключенное региональным правительством с ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу компаний «ВИС») предусматривало сдачу семи поликлиник до августа 2022 года. Однако концессионер сорвал все сроки строительства. Возведение первых трех началось только в октябре 2021 года, а в августе 2022 года в пресс-службе ГК ВИС сообщили о начале работ на всех 7 объектах.
Изначально стоимость строительства составляла 7,8 млрд рублей, но в итоге выросла до 19,5 млрд. Депутаты регионального Законодательного собрания неоднократно критиковали концессионное соглашение и даже называли его «государственным преступлением».
За срыв сроков сдачи поликлиник региональный Минздрав требовал через суд от «Седьмой концессионной компании» выплаты компенсации в размере 54 млн рублей. Арбитражный суд Новосибирской области снизил сумму неустойки до 600 тысяч рублей. Однако концессионер обжаловал это решение.
В октябре 2023 года группа «ВИС» заявила о готовности пяти из семи поликлиник и о намерении ввести их в эксплуатацию до конца декабря. До сих пор ни одно здание в эксплуатацию не введено.