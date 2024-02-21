Судебный пристав в Новосибирске зарезал невесту в День всех влюбленных

Несмотря на то, что Катя пыталась успокоить своего возлюбленного и просила его положить оружие, это не помогло. Девушка вызвала друзей на помощь и позвонила в полицию и скорую. Однако Артем, вероятно, нанес ей ножевое ранение в шею, и девушка скончалась. Прибывшие медики только подтвердили ее смерть. Артем был арестован, а против него возбудили уголовное дело по статье убийство.