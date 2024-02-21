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Мужчина зарезал сибирячку

Судебный пристав в Новосибирске зарезал невесту в День всех влюбленных

21 февраля 2024, 04:17
Фото: 1MI
Мужчина зарезал сибирячку
Судебный исполнитель из Новосибирска напал на свою невесту и убил ее в день всех влюбленных. Трагедия произошла в Дзержинском районе на улице Селезнева.

34-летний Артем и его 24-летняя невеста Катя праздновали День Святого Валентина. Известно, что они готовились к свадьбе, которая должна была состояться летом.

Согласно рассказам друзей пары, Катя была доброй и отзывчивой девушкой. Однако, в этот день что-то пошло не так. Соседи запомнили, как Артем начал странно себя вести: бегать по подъезду в трусах и, казалось, бороться с воображаемыми существами — ему мерещились демоны. Затем он взял нож, пишет КП-Новосибирск.

Фото: соцсети

Несмотря на то, что Катя пыталась успокоить своего возлюбленного и просила его положить оружие, это не помогло. Девушка вызвала друзей на помощь и позвонила в полицию и скорую. Однако Артем, вероятно, нанес ей ножевое ранение в шею, и девушка скончалась. Прибывшие медики только подтвердили ее смерть. Артем был арестован, а против него возбудили уголовное дело по статье убийство.

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#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Убийство#Приставы#Арест#Эмилия Губарева#18+
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