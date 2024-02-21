Судебный пристав в Новосибирске зарезал невесту в День всех влюбленных

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
34-летний Артем и его 24-летняя невеста Катя праздновали День Святого Валентина. Известно, что они готовились к свадьбе, которая должна была состояться летом.
Согласно рассказам друзей пары, Катя была доброй и отзывчивой девушкой. Однако, в этот день что-то пошло не так. Соседи запомнили, как Артем начал странно себя вести: бегать по подъезду в трусах и, казалось, бороться с воображаемыми существами — ему мерещились демоны. Затем он взял нож, пишет КП-Новосибирск.
Несмотря на то, что Катя пыталась успокоить своего возлюбленного и просила его положить оружие, это не помогло. Девушка вызвала друзей на помощь и позвонила в полицию и скорую. Однако Артем, вероятно, нанес ей ножевое ранение в шею, и девушка скончалась. Прибывшие медики только подтвердили ее смерть. Артем был арестован, а против него возбудили уголовное дело по статье убийство.