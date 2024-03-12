«Лечил ковид аспирином»: новосибирские полицейские рассказали о проблемах в ведомстве

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Основными причинами были названы низкие зарплаты сотрудников и отсутствие нормальной конкурентоспособности. Люди попросту не горят желанием ежесуточно патрулировать улицы и рискнуть получить «заточку» в бок от преступника за низкие доходы.
«Мною вопрос недокомплекта поднимался неоднократно. Вопрос физического присутствия сотрудника правоохранительных органов по-прежнему актуален», — заявил глава новосибирской полиции.
Однако нежелание многих идти в полицию, а также уход из стройных рядов «людей в погонах» связано не только с материальными трудностями. Зачастую это и невозможность получить квалифицированную медицинскую помощь, и бездушный формализм в работе.
Основная причина нелюбви к полицейским — рост зарплат. Однако мало кто из новосибирцев в курсе того, что высокие доходы правоохранителей практически не индексируются с 2014 года. Соответственно, при взгляде на полки магазинов сотрудники МВД прекрасно ощущают «реальную» разницу.
«Реальные цифры никто не освещает. Да, с 2014 года уровень доходов вырос. Но без индексации он остается „милицейским“. Зарплата растет на 15%, но фактически поднимается только оклад. При 40 тысячах рублей мы „богатеем“ на 800 рублей», — рассказала Infopro54 бывший следователь МВД Екатерина.
Вдобавок после реформы и переименования были отменены льготы в пользу роста доходов. Сейчас, в условиях всеобщей дороговизны, льготы так и не желают возвращать, а индексации зарплат не происходит.
Многие сотрудники полиции — как бывшие, так и нынешние — не могут решить жилищный вопрос. Не дать «квадраты» могут из-за ипотеки, получения наследства или нюансов родственных связей.
«Муж прослужил в полиции двадцать лет, подали заявление на улучшение жилищных условий. Двое детей от нынешнего брака, муж усыновил ребенка от первой семьи. В итоге — отказ, так как сын якобы не является членом семьи». — рассказала супруга полицейского Светлана.
Еще один повод уйти — низкий уровень медицинской службы. В ведомственной поликлинике МВД, по мнению полицейских, работают практически некомпетентные люди. Учитывая высокий уровень нагрузки, многие вынуждены лечиться «на ногах».
«Поставил в поликлинике пару пломб. В итоге зубы потерял. Более серьезные заболевания лучше не лечить вообще. Коронавирус мне лечили аспирином, а двустороннюю пневмонию от него пришлось долечивать в других местах». — жалуется бывший оперативник Александр.
При этом на занедуживших полицейских «зарабатывают» экипажи ГИБДД. Из-за небольшой парковки автомобиль практически негде поставить, поэтому при малейших нарушениях транспорт забирают на штрафстоянку.
В правоохранительные органы постоянно требуются люди, однако очередь из желающих не растет. Многие объясняют это высоким уровнем стресса и необходимостью перерабатывать за десятерых. В итоге полицейский зачастую срывается на коллегах и простых людях, а работа превращается в формальный канцеляризм.
«Работая в условиях кадрового голода, зачастую за пятерых сотрудников по штату, он подвергается критике со стороны как населения, так и со стороны начальства, надзорных органов. Нет престижа», — заявляет бывший следователь Екатерина.
Вдобавок люди занимаются «сплошными совещаниями» и «докладами». Из-за этого, по мнению правоохранителей, возникает «бездушный формализм».