«Лечил ковид аспирином»: новосибирские полицейские рассказали о проблемах в ведомстве

Основная причина нелюбви к полицейским — рост зарплат. Однако мало кто из новосибирцев в курсе того, что высокие доходы правоохранителей практически не индексируются с 2014 года. Соответственно, при взгляде на полки магазинов сотрудники МВД прекрасно ощущают «реальную» разницу.