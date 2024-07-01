Водитель «Нивы» съехал в кювет и погиб под Новосибирском

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
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Все случилось поздно вечером 30 июня. За рулем отечественной «Нивы» сидел 44-летний новосибирец. Он ехал по Чановскому району до поселка Песцы.
По случайным обстоятельствам он оказался в кювете, не справившись с управлением транспортного средства. Автомобилист погиб на месте. Он получил различные травмы. Все детали ДТП устанавливали сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Новосибирске нанесут светоотражающую дорожную разметку, в местах частых аварий.