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Posted Сегодня, 01:22

Published Сегодня, 01:22

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Updated Сегодня, 01:24

Водитель погиб

Водитель «Нивы» съехал в кювет и погиб под Новосибирском

1 июля 2024, 01:22
Фото: ГАИ
Водитель погиб
В Новосибирской области случилось ДТП со смертельным исходом, где погиб мужчина, подробности сообщают в ГАИ.

Все случилось поздно вечером 30 июня. За рулем отечественной «Нивы» сидел 44-летний новосибирец. Он ехал по Чановскому району до поселка Песцы.

По случайным обстоятельствам он оказался в кювете, не справившись с управлением транспортного средства. Автомобилист погиб на месте. Он получил различные травмы. Все детали ДТП устанавливали сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Новосибирске нанесут светоотражающую дорожную разметку, в местах частых аварий.

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