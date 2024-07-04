Число утонувших новосибирцев летом 2024 бьет все рекорды

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Июнь побил рекорды человеческих смертей на воде. В жару новосибирцы шли массово купаться. Правда, многие делали это в местах неорганизованного отдыха. Это обернулось гибелью людей. В июне утонуло 14 человек, включая четырех детей. Такая статистика превышена в четыре раза.
В местах, где разрешено купаться, есть посты спасателей. Они работают круглосуточно. Также в регионе проводят профилактические беседы о недопущении купания в неположенных местах.
Напомним, ранее губернатор сравнил число утопленников с погибшими в зоне СВО. Военных погибает меньше, чем тонет людей.