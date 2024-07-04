Число утонувших новосибирцев летом 2024 бьет все рекорды

Июнь побил рекорды человеческих смертей на воде. В жару новосибирцы шли массово купаться. Правда, многие делали это в местах неорганизованного отдыха. Это обернулось гибелью людей. В июне утонуло 14 человек, включая четырех детей. Такая статистика превышена в четыре раза.