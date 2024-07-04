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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Люди тонут

Число утонувших новосибирцев летом 2024 бьет все рекорды

4 июля 2024, 03:23
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Люди тонут

Число утонувших новосибирцев увеличилось в четыре раза за июнь 2024

В Новосибирске фиксируют больше количество утонувших людей, рассказали в мэрии, ссылаясь на спасателей МАСС.

Июнь побил рекорды человеческих смертей на воде. В жару новосибирцы шли массово купаться. Правда, многие делали это в местах неорганизованного отдыха. Это обернулось гибелью людей. В июне утонуло 14 человек, включая четырех детей. Такая статистика превышена в четыре раза.

В местах, где разрешено купаться, есть посты спасателей. Они работают круглосуточно. Также в регионе проводят профилактические беседы о недопущении купания в неположенных местах.

Напомним, ранее губернатор сравнил число утопленников с погибшими в зоне СВО. Военных погибает меньше, чем тонет людей.

Более 20-ти новосибирцев утонули за неделю — среди них были дети
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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Утонул#Гибель
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