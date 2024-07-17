atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Ребенок упал и сломал позвоночник

1 млн заплатит директор новосибирского центра ребенку за сломанный позвоночник

17 июля 2024, 09:08
Фото: 1MI
Ребенок упал и сломал позвоночник
В Новосибирске ребенок травмировался на горке: за это ему заплатят приличную компенсацию, рассказали в прокуратуре.

Ребенок играл в центре для детей «Веселый остров», который находится в Заельцовском районе. Катаясь с горки, он неудачно упал, сломав позвоночник. После проведенной проверки стало ясно, что в центре были нарушения ГОСТа.

Прокуратура обратилась в суд с целью выплаты ребенку денежной компенсации. Начальника центра обязали платить 700 тысяч рублей за вред здоровью человека. Еще 350 тысяч штрафа отдали родителям пострадавшего.

Напомним, ранее мы рассказали, как бродячая собака набросилась на мальчика. Чиновники ребенку заплатили 30 тысяч рублей.

Новосибирца со сломанным позвоночником нашли на дне оврага
Узнать подробнее
Читайте также:
Сломанный детский позвоночник стал причиной возбуждения дела в НовосибирскеБастрыкину доложат о сломавшем позвоночник мальчике из НовосибирскаРебенок сломал позвоночник на детской площадке в центре Новосибирска
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Компенсация#Штраф#Центр
Подпишитесь
Тревогу бьют родители новосибирских школьников из-за нового тренда квадроберов
Сегодня, 10:07
Почему почерневшие белки заполонили Новосибирск, объяснил эксперт
Сегодня, 05:44
Врезался в 7 машин и сбежал: появились подробности жесткого ДТП в центре Новосибирска
Сегодня, 08:23
Счета актера из Новосибирска Павла Прилучного заблокировали налоговики
Сегодня, 07:40
Бродячая собака набросилась на школьника в Новосибирской области — мальчику заплатили
Сегодня, 04:03
День авиации ВМФ отмечается в России 17 июля — что это за праздник
Сегодня, 03:47