1 млн заплатит директор новосибирского центра ребенку за сломанный позвоночник

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Ребенок играл в центре для детей «Веселый остров», который находится в Заельцовском районе. Катаясь с горки, он неудачно упал, сломав позвоночник. После проведенной проверки стало ясно, что в центре были нарушения ГОСТа.
Прокуратура обратилась в суд с целью выплаты ребенку денежной компенсации. Начальника центра обязали платить 700 тысяч рублей за вред здоровью человека. Еще 350 тысяч штрафа отдали родителям пострадавшего.
Напомним, ранее мы рассказали, как бродячая собака набросилась на мальчика. Чиновники ребенку заплатили 30 тысяч рублей.