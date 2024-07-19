В мусоре из-за автохамов утопает памятник природы под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
«Городской парк „Бердская коса“ — так называется памятник, находится в Бердске. Там не только красиво, но еще есть пляжи с песком, а также растут редкие растения. Туда приезжают туристы, полюбоваться на природную красоту. Люди едут из разных регионов.
Как отметила местная жительница, путешественники оставляют горы мусора после отдыха. Даже туалеты отдыхающие переворачивают, а за этим якобы никто не следит.
«Прецедент» выяснил в администрации, что они наняли охранников, которые приступили к обязанностям 1 июля. Речь идет не только об охране, но и об уборке мусора, как знак охраны окружающей среды. Известно, что мусор из парка все-таки вывозится, но редко. Причем мешают в этом автомобилисты, которые паркуют машины у контейнеров, а спецтранспорт туда не может просто проехать.