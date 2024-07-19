В мусоре из-за автохамов утопает памятник природы под Новосибирском

«Прецедент» выяснил в администрации, что они наняли охранников, которые приступили к обязанностям 1 июля. Речь идет не только об охране, но и об уборке мусора, как знак охраны окружающей среды. Известно, что мусор из парка все-таки вывозится, но редко. Причем мешают в этом автомобилисты, которые паркуют машины у контейнеров, а спецтранспорт туда не может просто проехать.