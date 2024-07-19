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Мусор бросают где попало

В мусоре из-за автохамов утопает памятник природы под Новосибирском

19 июля 2024, 03:45
Фото: Изображение Midjourney
Мусор бросают где попало
Памятник завалили мусором любители отдохнуть в Новосибирской области, о чем рассказали очевидцы.

«Городской парк „Бердская коса“ — так называется памятник, находится в Бердске. Там не только красиво, но еще есть пляжи с песком, а также растут редкие растения. Туда приезжают туристы, полюбоваться на природную красоту. Люди едут из разных регионов.

Как отметила местная жительница, путешественники оставляют горы мусора после отдыха. Даже туалеты отдыхающие переворачивают, а за этим якобы никто не следит.

«Прецедент» выяснил в администрации, что они наняли охранников, которые приступили к обязанностям 1 июля. Речь идет не только об охране, но и об уборке мусора, как знак охраны окружающей среды. Известно, что мусор из парка все-таки вывозится, но редко. Причем мешают в этом автомобилисты, которые паркуют машины у контейнеров, а спецтранспорт туда не может просто проехать.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Памятник#Бердск
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