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Лось на огороде

Лось устроил беспредел на участке главы сельсовета под Новосибирском

15 августа 2024, 08:31
Фото: Администрация Искитимского района
Лось на огороде
В Новосибирской области к людям на участок нагрянул лось, сообщил об этом глава одного сельсовета.

Случилось все накануне в Преображенском сельсовете. К главе администрации Дмитрию Горелову на участок пробрался лось. Это было молодое животное. Такого визита никто не ожидал из жильцов дома.

Лесной зверь заинтересовался садовой качелей. Он порвал тент. До грядок животное не дошло. Хозяин дома прогнал его из усадьбы до поляны, чтобы тот убежал в лес.

А вот в Маслянинском районе к людям вышел медведь. Косолапый решил заняться спортом.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Лес#Лось#Искитимский район
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