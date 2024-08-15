Лось устроил беспредел на участке главы сельсовета под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Случилось все накануне в Преображенском сельсовете. К главе администрации Дмитрию Горелову на участок пробрался лось. Это было молодое животное. Такого визита никто не ожидал из жильцов дома.
Лесной зверь заинтересовался садовой качелей. Он порвал тент. До грядок животное не дошло. Хозяин дома прогнал его из усадьбы до поляны, чтобы тот убежал в лес.
А вот в Маслянинском районе к людям вышел медведь. Косолапый решил заняться спортом.