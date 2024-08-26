«С 8 до 19» — стало известно о графике учебы в самых переполненных школах

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Около 170 городских школ работают с превышением фактического числа учеников над проектным. Коэффициент превышения составляет от 1,1 до 2, сообщил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.
Самая сложная ситуация складывается в образовательных учреждениях, которые расположены в новых отдаленных микрорайонах. Это школа № 216 в микрорайоне Плющихинский, где 1 сентября за парты сядут ученики 13-ти первых классов, школа № 217 в микрорайоне Просторный, № 215 в «Чистой слободе».
«Всех подряд как будто берут, и из-за этого большие холлы со 2 по 4 этаж превратили в кабинеты, оставив только маленький островок, но и маленькие части, где можно было постоять у окна, тоже забетонировали и превратили в кабинеты», — так описывает методы, которыми пытаются решить нехватку учебных площадей, родитель ученика школы № 216, попросивший не называть его имени.
Школа 217 в сервисе 2GIS имеет оценку 2,9 по пятибалльной шкале.
«Школа новая, но внутри треш, школа переполнена, дети учатся в три смены. После смены очень страшно в раздевалке, все толкаются, как в банке со шпротами. Я не советую учиться в этой школе, так как будет трудно как маленькому первокласснику, который учится в классах не А или Б, а Ж или И, так и подростку», — пишет пользователь сервиса с ником Городская легенда.
Но самая проблемная ситуация, по мнению Равиля Ахметгареева, складывается в микрорайонах Дивногорский и Новомарусино.
«Образовательной организации, как таковой, на этой территории нет. Есть 138 школа, которая сегодня в значительной степени превышает свою проектную наполняемость. В этом случае мы как раз вынуждены были принимать решение по транспортировке детей во вновь построенную школу номер 221. Все эти территории, в которых мы образовательные организации ожидали, но, к сожалению, на сегодняшний день видимо будут приниматься какие-то дополнительные решения по строительству объектов», — констатирует глава профильного департамента.
Речь идет о сорванной концессии на строительство шести новых школ, которую региональное министерство образования заключило с ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“ в конце 2021 года. Образовательные учреждения на 5,7 тысяч мест должны были быть построены к февралю 2023 года. Для этого из областного и федерального бюджетов было выделено 3,1 млрд рублей.
В результате работы на стройплощадках были остановлены в начальной стадии. Директор компании-концессионера арестован, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. О дальнейшей судьбе незавершенного строительства в правительстве Новосибирской области пока ничего определенного сказать не могут.
По мнению руководителя общественной организации «Родительский комитет» Владимира Кирилова, к перенасыщению городских школ привела череда ошибок органов региональной исполнительной власти.
«Собственно говоря, и депутаты Заксобрания, в первую очередь Ирина Диденко, она об этом предупреждала — руководство и лично Травникова, руководство профильного министерства образования, то, что бездумная застройка ведет к тому, что перенасыщаются социальные объекты — детсады, больницы и школы. Что отвечало правительство? Мы построим там шесть школ по концессии, как по концессии они собирались строить поликлиники. В результате возбуждены уголовные дела. Плюс сами концессионные школы, как и поликлиники, оказываются в два раза дороже, чем если бы их строили за бюджетный счет», — говорит Владимир Кириллов.
Повышение нагрузки на школьных учителей, подчеркивает активист, приводит к тому, что наиболее сильные педагоги увольняются из муниципальных школ, а сама система государственного среднего образования в итоге деградирует.
В свою очередь, Роспотребнадзор в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году», отмечает негативное влияние переполненности школ на здоровье учеников.
«Превышение наполняемости классных коллективов обуславливает развитие утомления у детей и снижение их умственной работоспособности, увеличивает риск распространения инфекционных заболеваний, а также повышенная наполняемость вызывает нарушения требований санитарных правил в части расстановки мебели и организации рабочих мест, следствием которых могут стать нарушения осанки и миопия у воспитанников и обучающихся», — говорится в документе.
По словам Равиля Ахметгареева, в текущем учебном году проблема будет решаться переводом части детей в школы по другим микроучасткам. Но подобная схема может быть реализована только с согласия родителей.
В целом же, занятия в проблемных учреждениях образования будут проходить с утра до позднего вечера. Ведомственные формулировки позволяют избегать термина «третья смена».
«Сегодня нормы СанПиН говорят о том, что занятия должны начинаться не раньше 8 часов, а закончится не позже 19… Одно точно могу сказать — ни один ребенок не должен остаться без места к началу учебного года», — заявил Ахметгареев.
В долгосрочной перспективе, считает чиновник, острота будет снижаться как за счет строительства новых школ, так и в результате снижения количества первоклассников. В детсадах Новосибирска в течение нескольких лет наблюдается снижение числа воспитанников.