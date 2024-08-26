«С 8 до 19» — стало известно о графике учебы в самых переполненных школах

Речь идет о сорванной концессии на строительство шести новых школ, которую региональное министерство образования заключило с ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“ в конце 2021 года. Образовательные учреждения на 5,7 тысяч мест должны были быть построены к февралю 2023 года. Для этого из областного и федерального бюджетов было выделено 3,1 млрд рублей.