В топ-10 антирейтинга по доступности детских садов попала Новосибирская область

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Новосибирская область относится к числу регионов России, где наиболее остро ощущается нехватка мест в детских садах, говорится в ежегодном государственном докладе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
«Более чем в 2 раза среднероссийский показатель превышен в республиках Дагестан (44,3%), Северная Осетия — Алания (27,9%), Бурятия (27,6%) и Крым (20,5%), Кабардино-Балкарской (44%) и Чеченской (24,3%) республиках, Новосибирской области (27,3%), Ямало-Ненецком автономном округе (19,4%)», — говорится в документе ведомства под названием «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году».
В целом по стране, сообщает Роспотребназдор, в минувшем году в переуплотненном режиме работали 4335 дошкольных образовательных организаций. Это 8,2% от общего количества детсадов. В 2020 этот показатель составлял 13,9%.
Наиболее сложная ситуация с местами в детских садах традиционно складывалась в Новосибирске. Однако, в мэрии заявляют, что на текущий момент подобных проблем с дошкольным образованием нет.
«Масштабно эта проблема решена. Мы приняли пока в детские сады около 19 тысяч детей, и согласно нашей статистике, количество детей от 3 до 7 лет составляет около 6,5 тысяч, то есть, примерно одна треть. Остальная категория — это дети от полутора до трех лет», — сообщил руководитель городского департамента образования Рамиль Ахметгареев.
При этом, муниципалитет признает, что существуют отдельные «горячие точки», где наблюдается нехватка мест в детсадах. Речь идет о быстрорастущих новых микрорайонах — Плющихинский, Европейский берег, Просторный, Дивногорский, Новомарусино.
«Дети средняя группа находятся в ясельной и моют руки, стоя на коленях, питание отвратительное, дочь вечно голодная вечером домой приходит, воспитатели подменные, постоянных на нашей группе нет ни одного, они просто все бегут с этого садика, не выдерживая нагрузки», — рассказывает о последствиях переполненности групп в детсаду № 390 «Берег детства» на улице Владимира Заровного (Европейский берег) мать воспитанницы Жанна Гаврилова.
Многие родители отказываются говорить об условиях, в которых их дети ходят в детский сад, опасаясь, что это отразится на отношении воспитателей к малышам.
«Сад переполнен, как бы это чудовищно не звучало, но я радуюсь, когда у нас полгруппы болеет — тогда еще более-менее у воспитателей получается уделять внимание всем. Обычно царит кромешный ужас — детей значительно больше, чем положено, при этом очень много нерусских, которые вообще неуправляемы. Я понимаю воспитателей, у которых просто не выдерживают нервы. Они и на детей могут сорваться, и текучка у нас постоянная — поработают полгода и увольняются», — поделилась мама воспитанника детсада № 102 в микрорайоне Плющихинский, попросившая не называть ее имени.
По данным региональной прокуратуры, в трех наиболее проблемных жилмассивах, Европейский берег, Плющихинский и Просторный, в детских садах не хватает 2824 места. В мае текущего года надзорное ведомство через суд обязало муниципалитет устранить нарушения. На это отведен срок в четыре года.
Источник проблем очевиден — выдача разрешений на строительство без учета обеспеченности территории социальными объектами, в том числе, детскими садами и школами.
В Совете депутатов Новосибирска признают, что только за счет бюджетных денег необходимые темпы возведения социальной инфраструктуры выдержать не удаться.
В начале 2024 года депутаты обсуждали возможность введения своеобразного «социального налога» на бизнес. Предполагалось, что с каждого квадратного метра в жилой новостройке застройщики будут отчислять по 5 тысяч рублей в специальный фонд, из которого будет финансироваться строительство учреждений дошкольного и среднего образования. Однако, под давлением строительного лобби эта идея не получила дальнейшего развития.
В мэрии, в свою очередь, не видят прямой зависимости между активной застройкой и нехваткой мест в детсадах.
«Не всегда мы можем говорить о том, что строительство определенного количества квадратных метров приводит к перевыполнению норматива. Мы в разных частях города наблюдаем, когда строительство более масштабное, а количество детей меньше. Или наоборот», — заявил Рамиль Ахметгареев.
Тем временем, суды встают на сторону прокуратуры Новосибирской области, где считают, что выдача разрешения на строительство без обеспеченности местами в школах и детсадах является нарушением закона и нарушает права горожан, в том числе, несовершеннолетних новосибирцев.
Некоторые застройщики, в частности, ООО СЗ «Гарант» и «Д54 Развитие», дошли до апелляционных судебных инстанций в попытках оспорить отказ в возведении новых многоэтажек на этом основании. Однако требования строителей были отклонены.