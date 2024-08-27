В топ-10 антирейтинга по доступности детских садов попала Новосибирская область

В начале 2024 года депутаты обсуждали возможность введения своеобразного «социального налога» на бизнес. Предполагалось, что с каждого квадратного метра в жилой новостройке застройщики будут отчислять по 5 тысяч рублей в специальный фонд, из которого будет финансироваться строительство учреждений дошкольного и среднего образования. Однако, под давлением строительного лобби эта идея не получила дальнейшего развития.