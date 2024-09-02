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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Нападение было неожиданным

Молоточника из Новосибирска оставили за решеткой после нападения в цветочном

2 сентября 2024, 06:39
Фото: 1MI
Нападение было неожиданным
Новосибирец останется за решеткой, пока идет разбирательство о нападении на человека с молотком, сообщили в судебном департаменте.

Инцидент случился 16 августа. Пьяный новосибирец, которого зовут Роман Вечтомов, зашел в цветочный магазин. Там он поругался с посетителем.

Во время конфликта сибиряк достал молоток и начал избивать им незнакомца. Пострадавшего спасло чудо: на помощь подоспели горожане. Они отобрали у злоумышленника молоток, поэтому человек остался жив.

Вечтомова обвинили в покушении на убийство. Его заключили под стражу, но адвокаты решили обжаловать арест. Суд посчитал нужным оставить его за решеткой до 17 октября.

Фото: Новосибирский областной суд

Сын убил мать в Новосибирске: он жестко расправился с женщиной, избив и задушив ее.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Сизо#Арест#Нападение
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