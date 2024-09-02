Молоточника из Новосибирска оставили за решеткой после нападения в цветочном

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Инцидент случился 16 августа. Пьяный новосибирец, которого зовут Роман Вечтомов, зашел в цветочный магазин. Там он поругался с посетителем.
Во время конфликта сибиряк достал молоток и начал избивать им незнакомца. Пострадавшего спасло чудо: на помощь подоспели горожане. Они отобрали у злоумышленника молоток, поэтому человек остался жив.
Вечтомова обвинили в покушении на убийство. Его заключили под стражу, но адвокаты решили обжаловать арест. Суд посчитал нужным оставить его за решеткой до 17 октября.