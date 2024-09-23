Жители Новосибирской области толпой запинали соседа

Posted 23 сентября, 04:57
Published 23 сентября, 04:57
Modified 23 сентября, 04:59
Updated 23 сентября, 04:59
Все случилось осенью прошлого года. В селе Баган компания мужчин выпивала алкоголь на одном из участков. В один момент они поругались с товарищем.
Обозлившись на него, трое односельчан начали бить соседа. Они пинали его ногами, колотили руками, а затем переместили пострадавшего в водосточный канал, опустив туда его голову.
Злоумышленников поймали, обвинили в умышленном убийстве группой лиц. Расследование дела завершено. Материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения. За убийство человека им грозит от 8 до 20 лет колонии или пожизненный срок.
Молоточник из Новосибирска напал на покупателя в цветочном магазине — теперь он за решеткой.