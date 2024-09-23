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Posted 23 сентября, 04:57

Published 23 сентября, 04:57

Modified 23 сентября, 04:59

Updated 23 сентября, 04:59

Мужчину убили

Жители Новосибирской области толпой запинали соседа

23 сентября 2024, 04:57
Фото: 1MI
Мужчину убили
В Новосибирской области будут судить мужчин за убийство односельчанина, подробности дали в прокуратуре.

Все случилось осенью прошлого года. В селе Баган компания мужчин выпивала алкоголь на одном из участков. В один момент они поругались с товарищем.

Обозлившись на него, трое односельчан начали бить соседа. Они пинали его ногами, колотили руками, а затем переместили пострадавшего в водосточный канал, опустив туда его голову.

Злоумышленников поймали, обвинили в умышленном убийстве группой лиц. Расследование дела завершено. Материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения. За убийство человека им грозит от 8 до 20 лет колонии или пожизненный срок.

Молоточник из Новосибирска напал на покупателя в цветочном магазине — теперь он за решеткой.

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