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Posted 24 сентября, 08:04

Published 24 сентября, 08:04

Modified 24 сентября, 08:06

Updated 24 сентября, 08:06

Хулиганам грозит длительный срок в колонии

В Новосибирске будут судить хулиганов за нападение на школьника из-за прически

24 сентября 2024, 08:04
Фото: 1MI
Хулиганам грозит длительный срок в колонии
Завершено расследование уголовного дела двух мужчин, напавших на подростка и его мать, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В суд направлено дело в отношении двух мужчин, которые пьяными напали на 16-летнего парня и его мать на берегу реки в Первомайском районе. Молодого человека избили из-за недостаточно короткой, по мнению нападавших, прически, а его мать столкнули в воду.

Если великовозрастных хулиганов признают виновными, то им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Уголовное дело было возбуждено по прямому указанию главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В конце 80-х и в 90-е годы на улицах Новосибирска орудовали банды гопников, которые избивали сверстников за длинные волосы или неформальную одежду. Затем ситуация стала более спокойной, но и сегодня хулиганы периодически нападают на фанатов аниме или представителей других субкультур, выбирая своих жертв по внешности.

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#Новосибирск#Суд#Нападение#Хулиганство#Прическа
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