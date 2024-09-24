В Новосибирске будут судить хулиганов за нападение на школьника из-за прически

Posted 24 сентября, 08:04
Published 24 сентября, 08:04
Modified 24 сентября, 08:06
Updated 24 сентября, 08:06
В суд направлено дело в отношении двух мужчин, которые пьяными напали на 16-летнего парня и его мать на берегу реки в Первомайском районе. Молодого человека избили из-за недостаточно короткой, по мнению нападавших, прически, а его мать столкнули в воду.
Если великовозрастных хулиганов признают виновными, то им грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Уголовное дело было возбуждено по прямому указанию главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
В конце 80-х и в 90-е годы на улицах Новосибирска орудовали банды гопников, которые избивали сверстников за длинные волосы или неформальную одежду. Затем ситуация стала более спокойной, но и сегодня хулиганы периодически нападают на фанатов аниме или представителей других субкультур, выбирая своих жертв по внешности.