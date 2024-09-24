В Новосибирске будут судить хулиганов за нападение на школьника из-за прически

В конце 80-х и в 90-е годы на улицах Новосибирска орудовали банды гопников, которые избивали сверстников за длинные волосы или неформальную одежду. Затем ситуация стала более спокойной, но и сегодня хулиганы периодически нападают на фанатов аниме или представителей других субкультур, выбирая своих жертв по внешности.