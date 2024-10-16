Новосибирский аквапарк выкупил владелец «Сибирского Гиганта»

Интересно, что все операции были проведены через ООО «УК Афк-Капитал», которым руководит Юлия Горшенина. Она является не только доверенным лицом Манцурова, но и его ключевым партнером в нескольких проектах. Сам Манцуров за последние годы не раз удивлял деловое сообщество нестандартными ходами в управлении бизнесом. С его участием было создано несколько значимых компаний, которые продолжают активно развиваться на территории Новосибирска и за его пределами.