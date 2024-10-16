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Posted 16 октября, 10:55

Published 16 октября, 10:55

Modified 16 октября, 10:57

Updated 16 октября, 10:57

Аквапарк в Новосибирске

Новосибирский аквапарк выкупил владелец «Сибирского Гиганта»

16 октября 2024, 10:55
Фото: 2GIS
Аквапарк в Новосибирске
Компания «Сеан», связанная с бывшим депутатом Законодательного собрания Новосибирской области и владельцем холдинга «Сибирский Гигант» Александром Манцуровым, выкупила долги новосибирского аквапарка «Аквамир». Сделка произошла всего за две недели до арестов, которые всколыхнули деловой мир региона.

По данным арбитражных судов и финансовых отчетов, ООО «Сеан», юридически оформленное через УК «Афк-Капитал», начало процесс покупки с недостроенной гостиницы и части земельного участка под комплексом. Компания выплатила 300 миллионов рублей двум основным кредиторам аквапарка — «Сургутнефтегазбанку» и ФПО «Доверие».

В августе 2024 года «Сеан» подала заявление в суд о намерении погасить всю задолженность перед кредиторами бывшего владельца аквапарка, которая на тот момент составляла 2,2 миллиарда рублей. 18 сентября компания полностью закрыла долги, став новым владельцем «Аквамира». Эта новость совпала с началом череды арестов в рамках дела, в котором замешаны другие крупные новосибирские предприниматели, включая олигарха Эдуарда Тарана.

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Интересно, что все операции были проведены через ООО «УК Афк-Капитал», которым руководит Юлия Горшенина. Она является не только доверенным лицом Манцурова, но и его ключевым партнером в нескольких проектах. Сам Манцуров за последние годы не раз удивлял деловое сообщество нестандартными ходами в управлении бизнесом. С его участием было создано несколько значимых компаний, которые продолжают активно развиваться на территории Новосибирска и за его пределами.

Что это значит для Новосибирска?

Аквапарк «Аквамир», построенный в 2016 году, долгое время являлся одним из самых популярных развлекательных объектов города. Однако его финансовые трудности привели к банкротству застройщика — компании «ВДТ Строй», что повлекло за собой судебные разбирательства и неоднократные попытки продажи имущества на торгах. Тем не менее, комплекс привлек внимание крупных игроков, и благодаря усилиям Манцурова аквапарк получил вторую жизнь.

Переход «Аквамира» в руки компании Александра Манцурова открывает перспективы для дальнейшего развития комплекса. Эксперты отмечают, что подобные сделки зачастую сопровождаются активным реинвестированием в объект, что может существенно улучшить его инфраструктуру и сделать его более привлекательным для посетителей.

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