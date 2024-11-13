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Posted 13 ноября, 06:10

Published 13 ноября, 06:10

Modified 13 ноября, 06:12

Updated 13 ноября, 06:12

Военнослужащий в форме

Бегство дезертиров в Новосибирской области: никто не готов отвечать за инцидент

13 ноября 2024, 06:10
Фото: atas.info. Военнослужащий в форме

В Новосибирской области прокомментировали инцидент со сбежавшими дезертирами

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Дезертиры массово сбежали из военной части: последние новости
В Новосибирской области из военно части массово сбежали дезертиры, вызвав панику среди местных жителей. При этом сотрудники правоохранительных органов не готовы комментировать этот инцидент.

В Новосибирской области продолжаются поиски дезертиров, самовольно покинувших воинскую часть в поселке Коченево 12 ноября. Правда, подробности поисков неизвестны, так как пресс-службы правоохранительных органов комментируют ситуацию неохотно.

При этом местные жители уже думают, что сбежавшие дезертиры могут быть ранее осужденным по уголовным статьям. Информацию опровергли только в ГУФСИН по Новосибирской области.

Atas.Info обратился за комментариями к правоохранительным ведомствам, но получили лишь скупые ответы:

  • Следственный комитет Новосибирской области: «Вам необходимо обратиться в органы МВД».
  • ГУ МВД по Новосибирской области: «У нас нет такой информации».
  • ФСБ по Новосибирской области: «Информации нет».

Ведомства избегают прямых комментариев, поэтому редакция направила официальные запросы.

На данный момент ситуацию прокомментировал только глава Коченевского района Евгений Антипов. Он призвал жителей соблюдать спокойствие и не верить непроверенной информации.

«По данным ОМВД по Коченевскому району с территории части, расположенной в р. п. Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть (СОЧ). В течении 30 минут на такси выехали с территории р. п. Коченево. Преступления на территории района не совершались.
4 человека задержаны за пределами Коченевского района», — прокомментировал глава района.

Местные жители сообщают, что сейчас на улица района и Новосибирска можно заметить патрули спецслужб. Отметим, что согласно действующему законодательству, за самовольное оставление части беглецам может грозить до семи лет лишения свободы.

Что известно о дезертирах из военной части в Новосибирской области
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Безопасность#Поиски#Правоохранительные органы#Военнослужащие#Дезертиры массово сбежали из военной части: последние новости
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