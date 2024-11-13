Бегство дезертиров в Новосибирской области: никто не готов отвечать за инцидент

Posted 13 ноября, 06:10
Published 13 ноября, 06:10
Modified 13 ноября, 06:12
Updated 13 ноября, 06:12
В Новосибирской области продолжаются поиски дезертиров, самовольно покинувших воинскую часть в поселке Коченево 12 ноября. Правда, подробности поисков неизвестны, так как пресс-службы правоохранительных органов комментируют ситуацию неохотно.
При этом местные жители уже думают, что сбежавшие дезертиры могут быть ранее осужденным по уголовным статьям. Информацию опровергли только в ГУФСИН по Новосибирской области.
Atas.Info обратился за комментариями к правоохранительным ведомствам, но получили лишь скупые ответы:
Ведомства избегают прямых комментариев, поэтому редакция направила официальные запросы.
На данный момент ситуацию прокомментировал только глава Коченевского района Евгений Антипов. Он призвал жителей соблюдать спокойствие и не верить непроверенной информации.
«По данным ОМВД по Коченевскому району с территории части, расположенной в р. п. Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть (СОЧ). В течении 30 минут на такси выехали с территории р. п. Коченево. Преступления на территории района не совершались.
4 человека задержаны за пределами Коченевского района», — прокомментировал глава района.
Местные жители сообщают, что сейчас на улица района и Новосибирска можно заметить патрули спецслужб. Отметим, что согласно действующему законодательству, за самовольное оставление части беглецам может грозить до семи лет лишения свободы.