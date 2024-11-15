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Posted 15 ноября, 07:19

Published 15 ноября, 07:19

Modified 15 ноября, 07:21

Updated 15 ноября, 07:21

Срок сдачи объектов перенесен

В Новосибирске министр строительства и вице-губернатор получили предостережение

15 ноября 2024, 07:19
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Срок сдачи объектов перенесен
Помощнику губернатора и главному по строительству в Новосибирской области дали предостережение, сообщает прокуратура.

Предостережение получили начальник Минстроя Дмитрий Богомолов и вице-губернатор Олег Клемешов. Связано это со срывом сроков сдачи ряда значимых объектов.

Речь идет о станции метро «Спортивная», четвертого моста, школам по концессии, поликлиникам. Эти проблемы обсудили на совещании в прокуратуре с участием разных министров.

В ведомстве предупредили о недопустимости срывов сроков объектов, которые строят в рамках нацпроектов и госпрограмм. Отметим, что станцию «Спортивную» обещают открыть в 2025 году. В этом же году обещают сдать развязку четвертого моста.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Прокуратура#Госпрограммы#Поликлиники#Минстрой#Нацпроекты
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