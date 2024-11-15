В Новосибирске министр строительства и вице-губернатор получили предостережение

Posted 15 ноября, 07:19
Published 15 ноября, 07:19
Modified 15 ноября, 07:21
Updated 15 ноября, 07:21
Предостережение получили начальник Минстроя Дмитрий Богомолов и вице-губернатор Олег Клемешов. Связано это со срывом сроков сдачи ряда значимых объектов.
Речь идет о станции метро «Спортивная», четвертого моста, школам по концессии, поликлиникам. Эти проблемы обсудили на совещании в прокуратуре с участием разных министров.
В ведомстве предупредили о недопустимости срывов сроков объектов, которые строят в рамках нацпроектов и госпрограмм. Отметим, что станцию «Спортивную» обещают открыть в 2025 году. В этом же году обещают сдать развязку четвертого моста.